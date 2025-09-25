Deviza
Váratlan fordulat Berlinben: rábólintanak az orosz vagyon elkobzására – pénzeső zúdulhat Ukrajnára

A kérdés a jövő heti koppenhágai csúcson kerülhet döntő helyzetbe. Berlin eddig óvatoskodott, most azonban nyitottá vált a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felszabadításáról szóló uniós tervre.
VG
2025.09.25., 17:36

Fordulat Berlinben: a német kormány immár nyitott az Európai Bizottság tervére, amely akár 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont szabadítana fel Ukrajna támogatására. A lépés Washington bizonytalan elkötelezettsége mellett új európai finanszírozási pillért teremthet.

2026 budget discussions in German Bundestag befagyasztott orosz vagyon
Friedrich Merz és a német kormány eddig óvatoskodott, most azonban nyitottá vált a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felszabadításáról szóló uniós tervre / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Unió azt tervezi, hogy az orosz jegybank 200 milliárd euróra becsült, belga letétben lévő vagyonát Ukrajna megsegítésére fordítja, miközben az összeget uniós kötvényekkel váltaná ki. 

A konstrukció célja, hogy hosszabb távon stabil finanszírozást biztosítson Kijevnek, különösen most, amikor az Egyesült Államok támogatási hajlandósága a Trump-kormány alatt bizonytalanná vált.

Eddig az EU kizárólag a befagyasztott orosz pénzek kamatait használta fel, teljes összeghez nem nyúlt. Németország korábban jogi aggályokra hivatkozva elutasította a teljes elkobzást, most viszont a jelek szerint fordul a széljárás. Lars Klingbeil pénzügyminiszter a múlt héten jelezte: Berlin újraértékeli az álláspontját a kényes kérdésben.

„A német kormány nyitott a vitára az Európai Bizottság új javaslatairól” – nyilatkozta egy kormányzati forrás a Reutersnek, anélkül hogy megerősítette volna a konkrét részleteket.

Három év után eldőlhet a befagyasztott orosz vagyon jövője

A terv az EU következő, Koppenhágában tartandó informális csúcstalálkozóján kerül majd a figyelem középpontjába. Ez egyben tesztje is lehet annak, mennyire képes az unió a saját védelmi és külpolitikai terheit önállóbban viselni, miután Donald Trump ismételten sürgette Európát, hogy vegyen nagyobb részt saját biztonságának finanszírozásában.

Ha az EU valóban zöld utat ad a konstrukciónak, az Ukrajna háborús finanszírozásának új korszakát indíthatja el – immár európai kötvényekre és saját forrásokra építve. Berlin nyitottsága pedig annak jele, hogy a kontinens legnagyobb gazdasága is belátja: a front közelebb van, mint gondolták, és Washingtonra egyre kevésbé lehet biztosan számítani.

Német és belga nem a befagyasztott orosz vagyon elkobzására: tartsuk meg az aranytojást tojó tyúkot

Messzemenő következményekkel járna a lépés. A német és a belga kormányfő figyelmeztetett a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának veszélyeire.

 

