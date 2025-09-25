Váratlan fordulat Berlinben: rábólintanak az orosz vagyon elkobzására – pénzeső zúdulhat Ukrajnára

Fordulat Berlinben: a német kormány immár nyitott az Európai Bizottság tervére, amely akár 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont szabadítana fel Ukrajna támogatására. A lépés Washington bizonytalan elkötelezettsége mellett új európai finanszírozási pillért teremthet.
Az Európai Unió azt tervezi, hogy az orosz jegybank 200 milliárd euróra becsült, belga letétben lévő vagyonát Ukrajna megsegítésére fordítja, miközben az összeget uniós kötvényekkel váltaná ki.
A konstrukció célja, hogy hosszabb távon stabil finanszírozást biztosítson Kijevnek, különösen most, amikor az Egyesült Államok támogatási hajlandósága a Trump-kormány alatt bizonytalanná vált.
Eddig az EU kizárólag a befagyasztott orosz pénzek kamatait használta fel, teljes összeghez nem nyúlt. Németország korábban jogi aggályokra hivatkozva elutasította a teljes elkobzást, most viszont a jelek szerint fordul a széljárás. Lars Klingbeil pénzügyminiszter a múlt héten jelezte: Berlin újraértékeli az álláspontját a kényes kérdésben.
„A német kormány nyitott a vitára az Európai Bizottság új javaslatairól” – nyilatkozta egy kormányzati forrás a Reutersnek, anélkül hogy megerősítette volna a konkrét részleteket.
A terv az EU következő, Koppenhágában tartandó informális csúcstalálkozóján kerül majd a figyelem középpontjába. Ez egyben tesztje is lehet annak, mennyire képes az unió a saját védelmi és külpolitikai terheit önállóbban viselni, miután Donald Trump ismételten sürgette Európát, hogy vegyen nagyobb részt saját biztonságának finanszírozásában.
Ha az EU valóban zöld utat ad a konstrukciónak, az Ukrajna háborús finanszírozásának új korszakát indíthatja el – immár európai kötvényekre és saját forrásokra építve. Berlin nyitottsága pedig annak jele, hogy a kontinens legnagyobb gazdasága is belátja: a front közelebb van, mint gondolták, és Washingtonra egyre kevésbé lehet biztosan számítani.
Német és belga nem a befagyasztott orosz vagyon elkobzására: tartsuk meg az aranytojást tojó tyúkot
Messzemenő következményekkel járna a lépés. A német és a belga kormányfő figyelmeztetett a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának veszélyeire.
