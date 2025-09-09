Deviza
Itt a bejelentés: elkészült a vakcina, rengeteg gyermek életét mentheti meg – óriási áttörést jelent

A köznyelvben pneumococcusként emlegetett Streptococcus pneumoniae nevű baktérium számos betegséget okozhat, köztük középfülgyulladást, arcüreggyulladást, tüdőgyulladást és az agyhártyagyulladást. Ausztrália egy új, Prevenar 20 nevű vakcinát tett elérhetővé.
VG
2025.09.09., 16:07
Fotó: shutterstock

Az ausztrál kormány bejelentette, hogy a Nemzeti Immunizációs Program részeként pneumococcus elleni új vakcina érhető el minden gyermeknek. A Prevenar 20 nevű vakcina kiváltja a korábban használtakat, és jobb védelmet nyújt a a baktérium okozta fertőzések ellen.

The,Doctor,Or,Nurse,Injects,The,Child,In,The,Arm' Itt a bejelentés: elkészült a vakcina, rengeteg gyermek életét mentheti meg – óriási áttörést jelent
Fotó: Garna Zarina / Shutterstock

A köznyelvben pneumococcusként emlegetett Streptococcus pneumoniae nevű baktérium számos betegséget okozhat, köztük középfülgyulladást, arcüreggyulladást, tüdőgyulladást és az agyhártyagyulladást. Több mint száz különböző törzse (szerotípusa) ismert, ezek közül néhány gyakrabban, mások ritkábban okoznak betegséget – írja a The Conversation.

Egészséges emberek, különösen óvodás korú gyermekek orrának hátsó részében a baktérium jelen lehet tünetmentesen, ekkor kolonizációról beszélünk, ami fertőzésforrás lehet másokra nézve, főként légúti cseppek által terjedve. Súlyos betegség akkor alakulhat ki, ha egy személy új törzzsel fertőződik meg, és a baktérium az orrból egy olyan testrészbe vándorol, ahol nem található meg.

Ausztráliában az egészségügyi szakembereknek és laboratóriumoknak be kell jelenteniük az állami egészségügyi hatóságoknak, ha invazív pneumococcusos megbetegedéssel találkoznak, és a törzsekre vonatkozó adatokat is gyűjtik. Tavaly körülbelül 2400 esetet jelentettek, ezek egyötöde gyermekeknél fordult elő.

A pneumococcus elleni vakcinák több mint száz éve léteznek, és azóta sokat fejlődtek. A jelenleg használtak úgynevezett multivalens vakcinák, vagyis több törzs ellen nyújtanak védelmet. Az Ausztráliában most bevezetett Prevenar 20 ingyenes, várhatóan évente több mint 260 ezer gyermek kaphatja meg az oltást.

Magyarországon a gyermekeknek 2014-ben a kötelező oltási rend része lett a pneumococus elleni vakcinaoltás. Ezenkívül javasolt az oltás bizonyos felnőtteknek, például az 50 év felettieknek és krónikus betegeknek.

Fontos határidőre figyelmeztet a hatóság: pár napjuk maradt jelentkezni a kisgyermekes szülőknek a védőoltásért

Fontos határidő közeleg, az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba.

Tisza-csomag

Lőttek a magyarországi nagy gyáraknak, ezt ők is tudják: olyan drágaság jöhet, hogy nem éri meg itt termelni – ennyit ér az orosz olaj és a gáz

Az orosz energiaforrások kizárása drágulást és ellátási kockázatot hozna.
MVM CEEnergy

Kijöttek a gigamegállapodás részletei: tíz éven át ad el a Shell az MVM-nek földgázt – soha nem kötöttünk még ilyen hosszú időre szóló nyugati megállapodást

Évi mintegy 200 millió köbméter földgázról állapodtak meg, a Shell már elad az MVM-nek évi 250 millió köbméter földgázt, de az a szerződés 2026-ban lejár.
Ausztrália

