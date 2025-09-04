Deviza
EUR/HUF392.77 -0.2% USD/HUF337.5 0% GBP/HUF453.1 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.29% PLN/HUF92.4 -0.14% RON/HUF77.36 -0.19% CZK/HUF16.07 -0.2% EUR/HUF392.77 -0.2% USD/HUF337.5 0% GBP/HUF453.1 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.29% PLN/HUF92.4 -0.14% RON/HUF77.36 -0.19% CZK/HUF16.07 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,462.87 +1.29% MTELEKOM1,910 +0.95% MOL2,924 +1.25% OTP30,630 +1.76% RICHTER10,430 +0.97% OPUS563 -1.23% ANY7,800 +0.26% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,240 0% BUMIX9,226.6 +0.32% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.06 +1.11% BUX104,462.87 +1.29% MTELEKOM1,910 +0.95% MOL2,924 +1.25% OTP30,630 +1.76% RICHTER10,430 +0.97% OPUS563 -1.23% ANY7,800 +0.26% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,240 0% BUMIX9,226.6 +0.32% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.06 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
biztonsági garancia
Ukrajna
Ursula von der Leyen
Európai Unió
béketerv

Ursula von der Leyen közölte vízióját: acélsünt csinálunk Ukrajnából

Párizsban találkoztak a Kijevet támogató uniós országok vezetői, és konkrét lépéseket tettek Ukrajna biztonságának garantálására. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: a cél nem csupán a háború megállítása, hanem egy erős, modern és fenntartható európai védelem felépítése.
VG
2025.09.04., 18:45

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön kijelentette, hogy a párizsi találkozón világossá vált: csak az erős ukrán hadsereg, a szövetséges békefenntartók és az uniós védelmi beruházások együtt garantálhatnák Ukrajna biztonságát.

von der leyen zelenszkij ukrán államháztartási hiány
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: a cél nem csupán a háború megállítása, hanem egy erős, modern és fenntartható európai védelem felépítése / Fotó: ANP via AFP

Az EU és szövetségesei számára Párizsban kulcsfontosságú döntések születtek Ukrajna jövőjének védelmében. Von der Leyen hangsúlyozta: az első védelmi vonal a korlátok nélküli, erős ukrán hadsereg.

Ukrajnát acélsünné kell alakítanunk, amely megemészthetetlen lesz a jelenlegi és jövőbeli agresszorok számára

– írta a csütörtöki közleményében. Ehhez modern, jól felszerelt, hatékony fegyveres erők kellenek, amelyeket az európai védelmi ipar gyorsított együttműködéssel támogat.

A találkozón részt vevő 26 ország vállalta, hogy a jövőben békefenntartó erőként, szárazföldön, levegőben és tengeren biztosítja a stabilitást, ha tűzszünet vagy békemegállapodás jön létre. Ez a második védelmi réteg a hosszú távú biztonság garanciájaként szolgál, és a potenciális agresszorok számára elrettentő erőt képvisel.

A harmadik pillér az európai védelmi kapacitás erősítése. Von der Leyen kiemelte, hogy az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi alapja teljes mértékben le van fedve 19 tagállam részvételével. A beruházások nem csupán a nemzeti iparokat erősítik, hanem Ukrajnát is támogatják, miközben munkahelyeket teremtenek Európában. A hosszú távú cél a 2030-as „készenléti horizont” elérése, amely fenntartható, strukturált védelmi képességet biztosít.

Von der Leyen: nyomást kell gyakorolnunk Moszkvára

A háború befejezéséről szólva az elnök hangsúlyozta, hogy az EU szankciói erős ösztönzők Oroszország számára, hogy elhagyja a harcmezőt és az asztalhoz üljön.

„Békét akarunk Ukrajnának” – zárta beszédét von der Leyen, jelezve, hogy a kontinens biztonsága és a háború megállítása összefonódik.

Zelenszkij Párizsban: részletes biztonsági garanciákat kap Ukrajna – ha nem találkozik Putyinnal, ez semmit sem fog érni

Emmanuel Macron bejelentette, hogy 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna támogatására egy esetleges tűzszünet után – Washington azonban óvatosabb álláspontot képvisel. Volodimir Zelenszkij szerint hosszú és részletes egyeztetés zajlott Donald Trumppal és több európai vezetővel az ukrajnai biztonsági garanciákról.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11930 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
állattenyésztés

A vízhiány már az állattenyésztésben is korlátot jelent: egy kiló húshoz több ezer liter víz kell

De nem rémüldözni kell a számoktól, hanem optimalizálni a vízfelhasználást.
2 perc
biztonsági garancia

Ursula von der Leyen közölte vízióját: acélsünt csinálunk Ukrajnából

Párizsban találkoztak a Kijevet támogató uniós országok vezetői, és konkrét lépéseket tettek Ukrajna biztonságának garantálására.
2 perc
biztonsági garancia

Zelenszkij Párizsban: részletes biztonsági garanciákat kap Ukrajna – ha nem találkozik Putyinnal, ez semmit sem fog érni

Emmanuel Macron bejelentette, hogy 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna támogatására egy esetleges tűzszünet után – Washington azonban óvatosabb álláspontot képvisel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu