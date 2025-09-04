Ursula von der Leyen közölte vízióját: acélsünt csinálunk Ukrajnából

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön kijelentette, hogy a párizsi találkozón világossá vált: csak az erős ukrán hadsereg, a szövetséges békefenntartók és az uniós védelmi beruházások együtt garantálhatnák Ukrajna biztonságát.
Az EU és szövetségesei számára Párizsban kulcsfontosságú döntések születtek Ukrajna jövőjének védelmében. Von der Leyen hangsúlyozta: az első védelmi vonal a korlátok nélküli, erős ukrán hadsereg.
Ukrajnát acélsünné kell alakítanunk, amely megemészthetetlen lesz a jelenlegi és jövőbeli agresszorok számára
– írta a csütörtöki közleményében. Ehhez modern, jól felszerelt, hatékony fegyveres erők kellenek, amelyeket az európai védelmi ipar gyorsított együttműködéssel támogat.
A találkozón részt vevő 26 ország vállalta, hogy a jövőben békefenntartó erőként, szárazföldön, levegőben és tengeren biztosítja a stabilitást, ha tűzszünet vagy békemegállapodás jön létre. Ez a második védelmi réteg a hosszú távú biztonság garanciájaként szolgál, és a potenciális agresszorok számára elrettentő erőt képvisel.
A harmadik pillér az európai védelmi kapacitás erősítése. Von der Leyen kiemelte, hogy az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi alapja teljes mértékben le van fedve 19 tagállam részvételével. A beruházások nem csupán a nemzeti iparokat erősítik, hanem Ukrajnát is támogatják, miközben munkahelyeket teremtenek Európában. A hosszú távú cél a 2030-as „készenléti horizont” elérése, amely fenntartható, strukturált védelmi képességet biztosít.
A háború befejezéséről szólva az elnök hangsúlyozta, hogy az EU szankciói erős ösztönzők Oroszország számára, hogy elhagyja a harcmezőt és az asztalhoz üljön.
„Békét akarunk Ukrajnának” – zárta beszédét von der Leyen, jelezve, hogy a kontinens biztonsága és a háború megállítása összefonódik.
Emmanuel Macron bejelentette, hogy 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna támogatására egy esetleges tűzszünet után – Washington azonban óvatosabb álláspontot képvisel. Volodimir Zelenszkij szerint hosszú és részletes egyeztetés zajlott Donald Trumppal és több európai vezetővel az ukrajnai biztonsági garanciákról.
