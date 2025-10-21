Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kutatás
LLM
mesterséges intelligencia

Az agyrohasztó tartalmak még a mesterséges intelligenciát is elbutítják

A modellek képzése során használt adatok minősége kulcsfontosságú, és a modellek sosem gyógyulnak ki teljesen a túl sok webszemét okozta károsodásból. A mesterséges intelligencia elbutulása kísértetiesen hasonlít az emberi gondolkodás hanyatlására.
K. B. G.
2025.10.21., 17:20
Fotó: Northfoto

A közkeletű mesterségesintelligencia-modellek hátterében álló nagy nyelvi modellek (large language model, LLM) ugyan nem úgy tanulnak, mint az ember, ám ezen modellek képességeit is hátrányosan érinti a közösségi médián terjedő agyrohasztó tartalom egy friss tanulmány szerint.

Fotó: Northfoto

Direkt webszeméttel etették a mesterséges intelligenciát, meg is lett az eredménye

A kutatók két tényező alapján válogatták ki az X közösségi oldalról az LLM-ek képzését célzó webszemetet. Az egyik tényező a bejegyzések népszerűsége és rövidsége alapján került kiválasztásra. A kényszeres közösségimédia-görgetést okozó népszerűséghajhász, ám nem túl mély és informatív posztok mellett a másik tényező, amit a kutatók figyelembe vettek, az a bejegyzések nyelvezete volt. A kutatók a szenzációhajhász és felületes kifejezéseket keresték a képzési adatok kiválogatására.

A kutatók ezután négy LLM képzését végezték az általuk szemétnek minősített adatokkal, és arra jutottak, hogy 

szemben a kontrollcsoporttal, a webszemétnek kitett LLM-ek képességei romlottak az érvelés, a nagyobb kontextusok megértése és a biztonság terén,

miközben a modellek olyan sötét tulajdonságok jegyeit mutatták, mint a pszichopátia vagy a nárcizmus. A virális, agyrohasztó tartalmaktól a modellek tehát nemcsak butábbak lettek, de a személyiségük is előnytelen irányba változott.

Ez áll a modellek hanyatlása mögött

A tanulmány szerint a szemét és a kontrolladatbázisok kevert használata is a képességek romlásához vezet, míg a történtek utólagos elemzése arra világított rá, hogy a képességek hanyatlásának fő okát a gondolatugrások jelentették. 

A mesterségesintelligencia-modellek egyre több elemet ugrottak át az érvelési láncban, ami a hibák szaporodását okozta.

Emellett a szemétnek kitett modellek csak részleges gyógyulásra voltak képesek tiszta adatok és új utasítások felhasználásával, ám az alapszintű, korábbi képességeiket nem nyerték vissza. Az adatok azt is mutatják, hogy a népszerűség, és nem a bejegyzések hossza az első tényező hatásának a jobb indikátora.

A kutatók szerint tehát az LLM-ek képességeinek hanyatlását az adatminőség okozza, ezért a modellek folytatólagos képzésében is kulcsszerepet játszik az adatok kiválogatása, miközben kulcsfontosságú a szolgálatba állított modellek kognitív egészségének az ellenőrzése. A tanulmány talán arra is felhívja a figyelmet, hogy az emberi gondolkodás számára sem feltétlenül tesz jót a közösségi média kényszeres görgetése.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
825 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Budapesti békecsúcs

Budapesti békecsúcs: közös tizenkét pontos javaslattal készül az EU és Ukrajna - itt vannak a részletek

Közös javaslattal készül Ukrajna és az EU, amelyben a jelenlegi frontvonalak mentén vetnének véget az orosz-ukrán háborúnak.
10 perc
kancelláriaminiszter

Gulyás Gergely „még életben van" , de nem akar mindennap kormányinfót – végleg pontot tett Varga Judit visszatérésére a miniszter

Nem gondolja úgy Gulyás Gergely, hogy csökkent volna az évek során a kormány teljesítménye, csak a mostani gazdasági környezet miatt nehezített a pálya.
5 perc
LLM

Az agyrohasztó tartalmak még a mesterséges intelligenciát is elbutítják

A modellek képzése során használt adatok minősége kulcsfontosságú, és a modellek sosem gyógyulnak ki teljesen a túl sok webszemét okozta károsodásból.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu