Extrém forgalomban zuhant a mélybe a 4iG árfolyama

A budapesti tőzsde keddi kicsengetése időpontjában az európai vezető indexek és az amerikai Dow Jones is enyhe pluszban állt, miközben a másik két amerikai tőzsdemutató kismértékben gyengült.

Izgalmas napon vannak túl a 4iG részvényesei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában az erős hétkezdés után a részvényindexek némileg lendületet vesztettek, az Egyesült Államok és Kína közötti vámvitában bekövetkezett enyhülés további jelei azonban optimizmusra adhatnak okot.

Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök megállapodásra törekszik Hszi Csin-ping kínai államfővel a már régóta beharangozott dél-koreai találkozón. Eközben a befektetők már tűkön ülnek a Big Tech cégek gyorsjelentéseire várva.

Fokozódik az izgalom a technológiai óriások közelgő negyedéves jelentési szezonja előtt

– írta Frank Sohlleder, a német Activtrades brókercég elemzője. Két nehézsúlyú játékos, a Netflix és a Texas Instruments kedd este teszi közzé negyedéves eredményeit, majd szerdán az IBM és a Tesla következik.

A kérdés az, hogy ezek a vezető vállalatok továbbra is hozzák-e a piac magas elvárásait, vagy könnyűnek találtatnak

– tette hozzá Sohlleder.

A BUX rengeteg izgalmat követően végül 0,4 százalékkal, 103 424 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 24 milliárd forintot.