Gulyás Gergely „még életben van" , de nem akar mindennap kormányinfót – végleg pontot tett Varga Judit visszatérésére a miniszter

„Ha az a kérdés, hogy még életben vagyunk-e, akkor több jel utal arra, hogy igen, mint hogy nem. Köszönöm szépen, jól vagyok” – kezdte Gulyás Gergely a Mandiner Klubesten Török Gábor politikai elemző egy évvel ezelőtti kijelentésére reagálva, miszerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter politikai pályafutása véget ért. Gulyás Magyar Péter kijelentéseire is reagált, tudva levő, hogy a Tisza párt elnöke egyenesen Berlinbe küldte volna őt nagykövetnek. Mint mondta, amellett, hogy nem része a pályaképének, nem is tartja magát alkalmasnak erre a feladatra, ráadásul Györkös Péternél, aki rekordhosszúságú ideje látja el feladatát, nem tud jobbat mondani.

Gulyás Gergely: a választók nem tértől és időtől értékelik egy kormány teljesítményét / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

„Ma Németországban nagykövetnek lenni olyan, mint ha az ember állandó kormányinfót tartana, a német közélet viszonya és megértése a magyar politika irányában viszonylag mérsékelt (…) nekem mindig egyértelmű volt, hogy egy értelmiségi embernek a saját, őt körülvevő világról valamit gondolnia kell. Az, hogy az ország független legyen, volt a motiváció, hogy én politikával foglalkozzak, bár azóta ez hivatás lett, de nem volt törvényszerű, hogy így alakult.”

A miniszter – ahogy a múlt heti kormányinfón ezt megígérte –, végül találkozott Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel. „Jót beszélgettünk, másrészt a helyzet továbbra is ugyanaz, mint amit már elmondtam, Varga Judit úgy gondolja, hogy ennek az országnak és a gyermekeinek az az érdeke, hogy a jelenlegi kormány maradjon hatalmon: elköteleződése sziklaszilárd, de pillanatnyilag nem kíván a közéletbe visszatérni. A fogadókészség óriási, a kérdés, hogy az ő szándékai ezzel találkoznak-e” – mutatott rá Gulyás Gergely.

Az eseményen téma volt az is, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a magyar gazdaság 2025-ben. A Mandiner főszerkesztője emlékeztetett, hogy a 2022-es választásoknak egy jelentős GDP-növekedés közepette ment neki a Fidesz, általánosságban pedig elmondható, hogy kormányon lévő erő akkor tudott duplázni Magyarországon, ha a választási évben legalább 3 százalékos gazdasági növekedést tudhatott magáénak. Egyetlen kivétel van ez alól, amikor 2002-ben a Fidesz annak ellenére sem tudott újrázni, hogy 2001-ben és 2002-ben is jelentős volt a gazdasági növekedés. Bár tény, hogy a gazdasági környezet idén jócskán eltér a 2022-estől, a miniszter szerint az általános hangulaton tovább rontanak a választókat sokszor lebecsülő elemzések, „a helyzet ugyanis az, hogy ha valaki megnézi a közvélemény-kutatásokat, akkor például a koronavírus időszakában, amikor 2020-ban 5 százalék fölötti volt a recesszió Magyarországon is, ezzel egyébként egész jól szerepelt a recesszióba kerülő európai gazdaságok között, közvélemény-kutatási csúcsokat döntöttünk”.