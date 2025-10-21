Gulyás Gergely „még életben van" , de nem akar mindennap kormányinfót – végleg pontot tett Varga Judit visszatérésére a miniszter
„Ha az a kérdés, hogy még életben vagyunk-e, akkor több jel utal arra, hogy igen, mint hogy nem. Köszönöm szépen, jól vagyok” – kezdte Gulyás Gergely a Mandiner Klubesten Török Gábor politikai elemző egy évvel ezelőtti kijelentésére reagálva, miszerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter politikai pályafutása véget ért. Gulyás Magyar Péter kijelentéseire is reagált, tudva levő, hogy a Tisza párt elnöke egyenesen Berlinbe küldte volna őt nagykövetnek. Mint mondta, amellett, hogy nem része a pályaképének, nem is tartja magát alkalmasnak erre a feladatra, ráadásul Györkös Péternél, aki rekordhosszúságú ideje látja el feladatát, nem tud jobbat mondani.
„Ma Németországban nagykövetnek lenni olyan, mint ha az ember állandó kormányinfót tartana, a német közélet viszonya és megértése a magyar politika irányában viszonylag mérsékelt (…) nekem mindig egyértelmű volt, hogy egy értelmiségi embernek a saját, őt körülvevő világról valamit gondolnia kell. Az, hogy az ország független legyen, volt a motiváció, hogy én politikával foglalkozzak, bár azóta ez hivatás lett, de nem volt törvényszerű, hogy így alakult.”
A miniszter – ahogy a múlt heti kormányinfón ezt megígérte –, végül találkozott Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel. „Jót beszélgettünk, másrészt a helyzet továbbra is ugyanaz, mint amit már elmondtam, Varga Judit úgy gondolja, hogy ennek az országnak és a gyermekeinek az az érdeke, hogy a jelenlegi kormány maradjon hatalmon: elköteleződése sziklaszilárd, de pillanatnyilag nem kíván a közéletbe visszatérni. A fogadókészség óriási, a kérdés, hogy az ő szándékai ezzel találkoznak-e” – mutatott rá Gulyás Gergely.
Az eseményen téma volt az is, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a magyar gazdaság 2025-ben. A Mandiner főszerkesztője emlékeztetett, hogy a 2022-es választásoknak egy jelentős GDP-növekedés közepette ment neki a Fidesz, általánosságban pedig elmondható, hogy kormányon lévő erő akkor tudott duplázni Magyarországon, ha a választási évben legalább 3 százalékos gazdasági növekedést tudhatott magáénak. Egyetlen kivétel van ez alól, amikor 2002-ben a Fidesz annak ellenére sem tudott újrázni, hogy 2001-ben és 2002-ben is jelentős volt a gazdasági növekedés. Bár tény, hogy a gazdasági környezet idén jócskán eltér a 2022-estől, a miniszter szerint az általános hangulaton tovább rontanak a választókat sokszor lebecsülő elemzések, „a helyzet ugyanis az, hogy ha valaki megnézi a közvélemény-kutatásokat, akkor például a koronavírus időszakában, amikor 2020-ban 5 százalék fölötti volt a recesszió Magyarországon is, ezzel egyébként egész jól szerepelt a recesszióba kerülő európai gazdaságok között, közvélemény-kutatási csúcsokat döntöttünk”.
Gulyás Gergely: a kormány minden olyan célkitűzését, amelyet egyébként egy jobb európai és világgazdasági helyzetet remélve kitűzött, eléri
„Az embereknek, a politikának és az egész országnak is az a jó, hogyha minél erősebbek vagyunk gazdaságilag, ha egyről a kettőre minél könnyeben és gyorsabban előrébb tudunk jutni. Ugyanakkor a választók nem tértől és időtől értékelik egy kormány teljesítményét: a mögöttünk hagyott hagyott három-négy évben, amikor a velünk szomszédos országban háború volt, az európai gazdaság a részben saját maga által teremtett versenyképesség hiányától szenved, akkor az a teljesítmény, hogy mindazt, amit kitűztünk magunk elé, meg fog valósulni, hogy minden beruházást befejezünk, hogy a családi adókedvezményt megduplázzuk, hogy a három-, majd kétgyermekes édesanyák legyenek szja-mentesek, hogy bevezetünk egy kedvezményes, 3 százalékos otthonteremtési hitelprogramot, az pontosan mutatja, hogy ez a kormány minden olyan célkitűzését, amit egyébként egy jobb európai és egy világgazdasági helyzetet remélve kitűzött, eléri, akkor is, ha egyébként a minket körülvevő körülmények jelentősen nehezebbek” – fejtette ki Gulyás Gergely.
Az emberek mindezeket méltányolják. Ha megnézzük mondjuk Ausztriát, ami igazán irigyelhető gazdasági erejét tekintve, a második világháború óta soha nem volt egymást követő két évben recesszió, most az van. A német gazdaságnál is ugyanez a helyzet, sokkal kevésbé tudnak megoldást találni a problémáikra, mint Magyarország. Ez sem rosszabb időszak, sőt jobb a kormányzati teljesítmény, csak ez a jobb teljesítmény most nem ugyanarra elég, mint amikor egészen más a gazdasági környezet.
Reagált azokra az ellenzéki vádakra is, miszerint az állam nem működik, mert „a Fidesz mindent ellopott, a közszolgáltatások minősége elégtelen, hatalmas a korrupció”. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az állami vagyon mértéke a Fidesz–KDNP kormányzása alatt megduplázódott: ez önmagában cáfolat. „Ha megnézzük, hogy a nagy szolgáltatási és ellátórendszereknél hogy állunk, akkor elmondhatjuk hogy az elmúlt hat évben az orvos- és ápolóbéreket többszörösére emeltük, a hálapénz megszüntetése olyan eredménye volt a 2020–2021-es éveknek, amit mindenki elképzelhetetlennek hitt, és a pedagógusbérek megemelése is, amit 2031-ig folytatunk, azt eredményezi, hogy nagyjából megdupláztuk a bérüket. Ezek olyan fajsúlyú érvek, hogy nem lehet komolyan venni azokat az állításokat, amik a valóságtól ilyen mértékben elrugaszkodtak az ellenzék jóvoltából.”
„Természetesen a közszolgáltatások színvonalán lehet javítani, van olyan kórház, ami valóban felújításra szorul, az oktatásban is számtalan infrastrukturális kérdést fel lehet vetni, ezek mind okoznak megoldandó problémákat. Lehet erről értelmes vitákat folytatni, de az ellenzék erre nem képes” – hangsúlyozta.