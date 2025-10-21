Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Trump-Putyin-találkozó
Budapesti békecsúcs

A budapesti békecsúcs előtt az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozója is a magyar fővárosban lesz – már azt is lehet tudni, hogy mikor

Nem álltak le az egyeztetések a Fehér Ház és a Kreml között. A budapesti békecsúcs előtt előbb Marco Rubio és Szergej Lavrov találkozik a magyar fővárosban.
K. B. G.
2025.10.21, 16:43
Frissítve: 2025.10.21, 18:12

Mielőtt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkoznának, az amerikai és orosz külügyminiszter, tehát Marco Rubio és Szergej Lavrov megbeszélésére is szükség van.

A budapesti békecsúcs előtt a két külügyminiszter is találkozik / Fotó: AFP

A budapesti békecsúcs előtt a külügyminiszterek is Budapesten találkoznak

Donald Trump csütörtökön, a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után azt nyilatkozta, hogy a két vezető megállapodott abban, hogy jövő héten találkozót tartanak magas szintű tanácsadóik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozójáról a Fehér Ház egyik tisztviselője azonban elmondta, hogy egyelőre elhalasztották. Nem világos, hogy miért maradt el a találkozó a héten, bár az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov elvárásai eltérnek Oroszország ukrajnai inváziójának lehetséges befejezését illetően.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint nem is volt megállapodás a két külügyminiszter találkozójáról, így halasztásról sem lehet beszélni. 

A Financial Times viszont arról írt kedden, hogy még ha nem is ezen a héten, de október 30-án sor kerülhet Rubio és Lavrov találkozójára, méghozzá azt is Budapesten rendezhetik meg.

A magyar főváros tehát felkerült a diplomácia világtéréképére, és már a budapesti békecsúcsot előkészítő találkozót is itt rendezhetik meg. A Financial Times egy névtelen német tisztviselőre hivatkozott a Rubio–Lavrov-találkozó forrásaként, aki szerint a Trump–Putyin-találkozó előtt az amerikai elnök más európai vezetőkkel is tárgyalhat, ám még semmi sincs megerősítve.

A lehetséges budapesti békecsúcs bejelentését követően Orbán Viktor miniszterelnök is arról számolt be, hogy gőzerővel folyik a munka a remélhetőleg az orosz–ukrán háborút is lezáró találkozó előkészítésén.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12201 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu