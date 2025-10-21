Deviza
Online vonalon erősít a magyar Aldi, millióknak üzent

Milliókat szólítana meg a magyarországi Aldi azzal, hogy erősítette az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét, és megduplázta azoknak a településeknek a számát, amelyekben elérhető a szolgáltatás. A vállalat tájékoztatása szerint 2025 novemberétől 3,2 millió magyar fogyasztó tud Aldi-terméket házhoz szállítással rendelni az ország százhét településén.
VG
2025.10.21, 17:50
Frissítve: 2025.10.21, 18:16

Megduplázza az online vásárlás elérhetőségét az Aldi, már 3,2 millió magyar fogyasztó számára elérhető a házhoz szállítás. A szolgáltatás öt évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el, és online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a Roksh személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz – írja a vállalat tájékoztatása alapján az Origo, és arra is felhívja a figyelmet, hogy a német diszkontlánc tájékoztatása szinte egy időben érkezett azzal, hogy a Lidl mobilbolt indítását jelentette be a vidéki térségek kiszolgálására.

Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign. Aldi, GVH
Az online bevásárlási szolgáltatását erősíti az Aldi (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Millióknak szól az Aldi üzenete

Az Aldi és együttműködő partnere most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád vármegyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét az Aldi Online bevásárlás, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesz elérhető. 

A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontlánctól rendelni 

– adott tájékoztatást a vállalat.

A vállalat szerint online bevásárlási platformjukon a vásárlók számára ugyanúgy elérhetők a heti akciós termékek, mint az ország 187 Aldi-üzletében.

A vállalat a szolgáltatásai mellett a termékek árának csökkentésével is próbálja megszólítani vásárlóit. Miként a Világgazdaságnál nemrég megírtuk, a tejpiacon tapasztalható árcsökkenés miatt a diszkontlánc a vajtermékek árának mérséklése mellett döntött. A kedvezőbb beszerzési feltételeket az Aldi a fogyasztók irányába árcsökkentés formájában adta tovább, és szeptember végén átlagosan közel 15 százalékkal engedte le a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

