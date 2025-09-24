Nincs biztonságban az orosz energiaellátás: óriási ukrán drónflotta hatolt be az ország szívébe

Szerdára virradóra összehangolt ukrán dróntámadások érték Oroszország déli és nyugati régióit, a csapások fő célpontja az energia-infrastruktúra volt. S bár a légvédelem közel száz pilóta nélküli járművet lőtt le, az akció az ország több részén is tüzeket okozott, Novorosszijszkben pedig ketten meghaltak.

Szerdára virradóra nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját, köztük Volgográdot és Novorosszijszk kikötővárosát / Fotó: AFP

A Volgográdi területen több drón zuhant le, a roncsok miatt tüzek keletkeztek, de a támadások nem követeltek áldozatokat. Andrej Bocsarov kormányzó tájékoztatása szerint a lángokat gyorsan eloltották, lakóépületekben nem keletkezett kár.

Ezzel párhuzamosan a Krasznodari területhez tartozó Novorosszijszket is támadás érte, amely sokkal súlyosabb következményekkel járt. Venjamin Kondratyev kormányzó közlése szerint két ember meghalt, három másik megsérült.

A Fekete-tenger partján fekvő város stratégiai jelentőségű, hiszen itt található Oroszország egyik legfontosabb olajexport-kikötője is.

Az éjszakai akció hatalmas területet fedett le: az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 70 ukrán drónt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek

a Belgorodi,

a Kurszki,

a Rosztovi

és a Volgográdi régió,

valamint a Krím-félsziget

és a Fekete-tenger felett.

Szevasztopol felett különösen intenzív támadás zajlott, itt a Fekete-tengeri Flotta és a helyi légvédelem 16 drónt lőtt le. A város kormányzója, Mihail Razvozsajev szerint a település infrastruktúrája nem sérült meg.

Sorozatos ukrán dróntámadások az energia-infrastruktúra ellen

A támadások földrajzi kiterjedtségét jelzi, hogy pilóta nélküli repülőgépek még a Gazprom baskírföldi létesítményeit is eltalálták, ahol tűz ütött ki. A kormányzó, Ragyij Habirov szerint az oltási munkák még folyamatban vannak.

Eközben az ukrán hadsereg a Zaporizzsjai atomerőműhöz közeli, nagyfeszültségű vezetéket is megrongálta. Az erőmű kommunikációs igazgatója, Jevgenyija Jasina szerint egyelőre bizonytalan, mikorra sikerül helyreállítani az áramellátást, ráadásul a környéken folyamatos lövöldözés nehezíti a munkát.