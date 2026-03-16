El se hisszük, mit művelt az olaj ára hétfő este: nagyon rég nem láttunk ilyet – ez áll a háttérben

Hétfőn az olajárak csökkentek, miután néhány tartályhajó zavartalanul áthaladt a Hormuzi-szoroson, enyhítve a korábbi ellátási aggodalmakat. A piacok továbbra is feszülten figyelik a Hormuzi-szoros helyzetét és a konfliktus további alakulását.
2026.03.16, 21:40
Frissítve: 2026.03.16, 21:43

Az olajárak hétfőn mintegy 3 százalékkal estek, miután néhány hajó áthaladt a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson – derül ki a piaci mozgásokból, miközben a Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet az Iránnal folytatott konfliktus miatt. A Brent olajfajta jegyzése 2,8 százalékkal, 2,93 dollárral csökkent, és 100,21 dolláron zárta a napot hordónként. Az amerikai WTI ennél nagyobb mértékben, 5,3 százalékkal 93,5 dollárra esett.

A Hormuzi-szoros a globális olaj- és LNG-ellátás mintegy ötödét lebonyolító kulcsfontosságú hajózási útvonal. Bár a forgalom nagyrészt akadozik, Irán néhány indiai zászló alatt közlekedő hajót átengedett, miközben tárgyalásokat folytat Indiával három februárban lefoglalt tartályhajó szabadon bocsátásáról, valamint Indiába tartó hajók biztonságos áthaladásáról – árulták el források a Reutersnek. 

Korábban hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok egyelőre nem zavarja, hogy néhány iráni, indiai és kínai hajó áthaladjon a szoroson, de a magasabb árak enyhítésére irányuló lépések attól függnek, meddig tart a háború. A világ kormányai igyekeznek megvédeni a fogyasztókat a robbanásszerűen emelkedő energiaköltségektől, amelyeket a konfliktus miatti ellátási zavarok okoznak.

Hetekig tarthat még a háború

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagországai szükség esetén további olajat bocsáthatnak piacra stratégiai készleteikből – hangsúlyozta Fatih Birol ügyvezető igazgató, miután a múlt héten megegyeztek a valaha volt legnagyobb, 400 millió hordós kiadásban. Izrael szerint legalább három további hét részletes háborús terve van, miközben hadserege éjszaka Irán-szerte célpontokat támadott.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright vasárnap úgy nyilatkozott: a háború a következő néhány héten belül véget érhet, ezt követően az olajellátás helyreáll, és az energiaköltségek csökkennek. A hétvége során Trump további csapásokkal fenyegette Irán Kharg-szigetét, amely az ország olajexportjának mintegy 90 százalékát kezeli, miután ott katonai célpontokat találtak el.

A piacok továbbra is feszülten figyelik a Hormuzi-szoros helyzetét és a konfliktus további alakulását, amely jelentősen befolyásolhatja a globális energiaárakat.

Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon

Hiába rendelkezik Irán a világ egyik legnagyobb olaj- és gáztartalékával, a szankciók és a belső igények miatt exportja korlátozott maradt. Az árnyékflotta segítségével Irán főleg Kínába szállított olajat, míg a földgáz szinte kizárólag a belföldi fogyasztást szolgálja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
