El se hisszük, mit művelt az olaj ára hétfő este: nagyon rég nem láttunk ilyet – ez áll a háttérben

Az olajárak hétfőn mintegy 3 százalékkal estek, miután néhány hajó áthaladt a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson – derül ki a piaci mozgásokból, miközben a Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet az Iránnal folytatott konfliktus miatt. A Brent olajfajta jegyzése 2,8 százalékkal, 2,93 dollárral csökkent, és 100,21 dolláron zárta a napot hordónként. Az amerikai WTI ennél nagyobb mértékben, 5,3 százalékkal 93,5 dollárra esett.

A Hormuzi-szoros a globális olaj- és LNG-ellátás mintegy ötödét lebonyolító kulcsfontosságú hajózási útvonal. Bár a forgalom nagyrészt akadozik, Irán néhány indiai zászló alatt közlekedő hajót átengedett, miközben tárgyalásokat folytat Indiával három februárban lefoglalt tartályhajó szabadon bocsátásáról, valamint Indiába tartó hajók biztonságos áthaladásáról – árulták el források a Reutersnek.

Korábban hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok egyelőre nem zavarja, hogy néhány iráni, indiai és kínai hajó áthaladjon a szoroson, de a magasabb árak enyhítésére irányuló lépések attól függnek, meddig tart a háború. A világ kormányai igyekeznek megvédeni a fogyasztókat a robbanásszerűen emelkedő energiaköltségektől, amelyeket a konfliktus miatti ellátási zavarok okoznak.

Hetekig tarthat még a háború

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagországai szükség esetén további olajat bocsáthatnak piacra stratégiai készleteikből – hangsúlyozta Fatih Birol ügyvezető igazgató, miután a múlt héten megegyeztek a valaha volt legnagyobb, 400 millió hordós kiadásban. Izrael szerint legalább három további hét részletes háborús terve van, miközben hadserege éjszaka Irán-szerte célpontokat támadott.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright vasárnap úgy nyilatkozott: a háború a következő néhány héten belül véget érhet, ezt követően az olajellátás helyreáll, és az energiaköltségek csökkennek. A hétvége során Trump további csapásokkal fenyegette Irán Kharg-szigetét, amely az ország olajexportjának mintegy 90 százalékát kezeli, miután ott katonai célpontokat találtak el.