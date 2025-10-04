Cseh választások: jelentős Andrej Babisék előnye, de a nagyvárosok most következnek

A szavazatok 15 százalékának összeszámlálása után jelentős előnyt épített fel Andrej Babis volt kormányfő pártja, a populista ANO: 39,3 százalékon áll, míg a jelenlegi miniszterelnök vezette Spolu (Együtt) 19,3 százalékon.

Petr Fiala kormányfő szavaz. A cseh választásnak nem ő a nagy esélyese / Fotó: AFP

Ez azonban semmit nem jelent, mert először a kisebb szavazókörzetekben végeznek a számolással, ahol az ANO és a többi ellenzéki párt erősebb, míg a Spolu a nagyobb városokban teljesít jobban – emlékeztetett a Reuters.

A szavazóhelyiségek délután kettőkor zártak, a végeredmény közlése kissé csúszhat, mert az idén először van lehetőség a levélben szavazásra.

A kétnapos parlamenti választás

a gazdaságról,

a bérekről,

a nyugdíjakról

és a jelzálogkölcsönökről

szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja a toronymagas esélyes, de

az előrejelzések szerint nem szerzi meg a többséget a törvényhozásban.

Az ANO a toronymagas esélyes, de aligha szerez többséget / Fotó: Anadolu via AFP

Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek.

Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését , amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez. Lehetséges partner még a radikális jobboldali SPD vagy a szélsőbaloldali Staciol, az utóbbi azonban az első részeredmények szerint nem éri el a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, 4,7 százalékon áll.

A cseh rádió internetes oldala szerint magas volt a részvétel a pénteki-szombati választáson, országosan meghaladta az 50 százalékot, Prágában már szombat délelőtt a hatvanat.