null
szavazatszámlálás
Csehország
Andrej Babis

Cseh választások: jelentős Andrej Babisék előnye, de a nagyvárosok most következnek

Elkezdték számolni a szavazatokat. Andrej Babis pártja meggyőzően vezet a cseh választáson.
VG
2025.10.04., 16:01

A szavazatok 15 százalékának összeszámlálása után jelentős előnyt épített fel Andrej Babis volt kormányfő pártja, a populista ANO: 39,3 százalékon áll, míg a jelenlegi miniszterelnök vezette Spolu (Együtt) 19,3 százalékon.

cseh választás
Petr Fiala kormányfő szavaz. A cseh választásnak nem ő a nagy esélyese / Fotó: AFP

Ez azonban semmit nem jelent, mert először a kisebb szavazókörzetekben végeznek a számolással, ahol az ANO és a többi ellenzéki párt erősebb, míg a Spolu a nagyobb városokban teljesít jobban – emlékeztetett a Reuters.

A szavazóhelyiségek délután kettőkor zártak, a végeredmény közlése kissé csúszhat, mert az idén először van lehetőség a levélben szavazásra.

A kétnapos parlamenti választás 

  • a gazdaságról, 
  • a bérekről, 
  • a nyugdíjakról 
  • és a jelzálogkölcsönökről 

szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Már a voksolás előtt Babis pártja a toronymagas esélyes, de 

az előrejelzések szerint nem szerzi meg a többséget a törvényhozásban.

 

2025 Czech legislative election
Az ANO a toronymagas esélyes, de aligha szerez többséget / Fotó: Anadolu via AFP

Az ANO kizárta, hogy koalíciós megállapodást kössön a jelenleg kormányzó pártokkal vagy a liberális Kalózokkal, amelyek tavalyig tagjai voltak a kabinetnek.

Ez azt jelenti, hogy a Motorosok pártjára lesz kénytelen támaszkodni, amelyik ellenzi a robbanómotorok kivezetését , amelyet az Európai Unió 2025-ig tervez. Lehetséges partner még a radikális jobboldali SPD vagy a szélsőbaloldali Staciol, az utóbbi azonban az első részeredmények szerint nem éri el a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, 4,7 százalékon áll.

A cseh rádió internetes oldala szerint magas volt a részvétel a pénteki-szombati választáson, országosan meghaladta az 50 százalékot, Prágában már szombat délelőtt a hatvanat.

Cseh választás 2025: jön a bosszú, ha a patrióták nyernek? Ez vár a koronára és a gazdaságra, ha Babis tényleg visszatér

A 2020-as években kormányzó baloldali cseh koalíció időszakában egyértelmű a kép, ha a magyar és a cseh fizetőeszköz teljesítményét hasonlítjuk össze. A forint árfolyama a cseh korona ellenében határozottan erősödött, de vajon ebből olvassuk-e ki, miért valószínű, hogy a szombaton záruló cseh választásokat Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis jobboldali ANO pártja nyeri? Elemzés, mi vár a cseh gazdaságra, ha a patrióták kerülnek hatalomra. Bővebben>>>

