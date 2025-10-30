Váratlan bejelentés: Demeter Szilárd távozik másfél év után az újonnan létrehozott közgyűjteményi központ éléről

Távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd – írta meg az Index.

Demeter Szilárd távozik a közgyűjteményi központ éléről / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Demeter utódja a közgyűjteményi központ élén – korábbi pozícióját is megtartva – a lap információi szerint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz.

A volt elnök nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát. Erről a szerdai ülésén döntött a kormány.

Az ő feladata a finom decentralizáció lesz, a központhoz tartozó intézmények – a Magyar Nemzeti Múzeum, a nyolc éve zárva lévő Iparművészeti Múzeum, a költözésre ítélt Természettudományi Múzeum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár – ugyanis az összevonással elvesztették korábbi önállóságukat.

Az egyes intézmények nem kaphatják vissza azonnal az autonómiájukat, hiszen megszűntek az önálló jogi, gazdaság és műszaki osztályok, de ezentúl nagyobb szakmai autonómiát élvezhetnek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Csák János korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter Demeter Szilárdot nevezte ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának. A miniszter akkor elmondta, hogy egy új központot hoznak létre, amely alá hat intézmény tartozik majd.

Az Index megfogalmazása szerint már gyűltek a viharfellegek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ felett: a legutolsó momentum az volt, hogy a központ vezetője, Demeter Szilárd egy hónapra felfüggesztette Rózsa Dávidot az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatói pozíciójából.