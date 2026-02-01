Senki ne lepődjön meg: mától megváltozott a készpénzfelvétel legfontosabb szabálya a bankautomatáknál – közleményben szólt a magyaroknak a minisztérium

Február 1-jétől változás állt be az ingyenes készpénzfelvétel szabályaiba a magyarországi bankautomatáknál. A változásra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményben hívta fel a figyelmet.

Arról van szó, hogy mostantól 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni az ATM-ekből havonta. Az NGM ezt azzal indokolta, hogy a kormány a családok érdekeit szem előtt tartva emelte duplájára február 1-jétől, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát.

A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz.

Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja.

A bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így

a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra.

Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is. Mindezt a kormány a családok védelme érdekében szigorúan ellenőrizni fogja.

A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés

az ország teljes területén,

lakóhelytől függetlenül,

minden magyar ember számára

egyenlő feltételek mellett

biztosított legyen, vagyis, hogy minden településen legyen ATM.

Ingyenes készpénzfelvétel: így kell igényelni

Arra már a Bank360 hívta fel a figyelmet, hogy az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséghez kapcsolódó egyéb szabályok ugyanakkor nem változtak, vagyis továbbra is személyenként egy bankszámlán alkalmazható az ingyenes készpénzfelvétel.

Arról az ügyfeleknek kell nyilatkozni, hogy melyik bankszámlán szeretnék érvényesíteni ezt a lehetőséget, az úgynevezett készpénzfelvételi nyilatkozat leadásával. Amennyiben ezt a nyilatkozatot már korábban leadták, úgy nincs teendő, az eddigi 150 ezer forintos limit automatikusan megemelkedik a mai naptól.