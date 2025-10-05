Orosz-ukrán háború: harc az atomerőműért, szuperradar épül Kalinyingrádban

Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjiai a Dnyeper folyó bal, az orosz erők által 2022 óta folyamatosan ellenőrzött partján van, jelenleg leállított állapotban. Az erőmű körüli harcok az orosz-ukrán háború egy legfontosabb momentumává válhatnak.

2024-es felvétel az erőműből áradó füstről - a Zaporizsjai Atomerőmű az orosz-ukrán viszony szimbólumának is tekinthető / Fotó: AFP

A leállított állapot azt jelenti, hogy a reaktor nem termel áramot, de az uránium-atommag hasadás, amely az energiát adja, - és amelyet a kimerült (leszegényített) fűtőelemek még tartalmaznak - nagyon alacsony szinten folytatódik – ám a folyamat hűtést igényel. Az ehhez, a szivattyúk működtetéséhez szükséges áramot korábban a magasfeszültségű hálózatból vették le. Amióta harcok folynak az erőmű körzetében, a hat reaktorblokk lekapcsolt, „hideg” állapotban várja az újraindítást. Amire vélhetően csak az ukrajnai béke megkötésének bizonytalan időpontja után kerülhet sor. Az erőmű irányítását Oroszországból „importált” szakemberek végzik – jelenleg felügyelik a „hideg” állapotú konzerválás folyamatát.

"Stratégiai hiba" az orosz-ukrán viszonyban

Moszkva szeretné megszerezni az ellenőrzést a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZAESz) felett. Ezzel kiküszöbölni a sztálini-hruscsovi-brezsnyevi időszak stratégiai hibáját, Ukrajna szovjet kirakatállammá való túlfejlesztését.

Az ukránok kapták a múlt század derekán a szovjet atomerőmű építési program színe-javát.

Csernobilt, a tragikus sorsú, Európát, a világot veszélyeztető 1986-os nukleáris erőmű-baleset színhelyét is a ZAESz-hez hasonló méretű, hatblokkos monstrummá akarták fejleszteni.

Hasonlóképpen náluk épült a világ egyik legnagyobb vízügyi-energetikai programja, a Dnyeper folyó ukrán szakaszán hat hatalmas, egyenként több száz megawattnyi energiát is termelő gát-, vízlépcső rendszere.

Az 1986-os csernobili atomerőmű-robbanás (nem nukleáris), az ezt követő teljes leállítás miatt a főváros, Kijev energiaellátása is veszélybe került.

Magyarázatok és félremagyarázások

A ZAESz helyzete, mint az ukrajnai háború valamennyi eleme, mindkét szemben álló fél erőteljes propaganda (ténytorzító) hadjáratának a középpontjában van. Az Enerhodar nevű erőműváros szomszédságában lévő hatblokkos atomerőmű 2022 óta az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Ennek ellenére az ukránok szerint az oroszok lövik a saját embereiket, az oroszországi kontroll, irányítószemélyzet által felügyelt erőművet. Moszkva persze cáfol, mondván mi értelme lenne egy, a saját ellenőrzése alatt álló létesítményt támadni.