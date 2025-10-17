Deviza
A lengyel tőzsdét brutális adóterv ütötte ki, amihez hasonlót a Tisza Pártnál rebesgetnek – kell a pénz fegyverre

Közel 60 százalékkal növelnék a bankok társasági adóját Lengyelországban, a tervet a fegyverkezés költségeivel indokolta Donald Tusk kormánykoalíciója. A tőzsde reakciója ízelítőt ad arról, mi történne nálunk is, ha bevezetnék a Tisza Pártnál rebesgetett adóemelést.
VG
2025.10.17, 16:12

A lengyel pénzügyi részvények vezetésével fordult le a varsói tőzsde pénteken, miután – az amerikai bankbotrány miatt egyébként is romokban heverő globális piaci hangulatot megfejelve – a szejm, azaz a parlament alsóháza megszavazta a bankokat terhelő adóemelést – írja a Bloomberg. A tőzsdei reakció figyelmeztetés, milyen folyamatok indulhatnának el nálunk is, ha a Tisza Pártnál rebesgetett, ennél is szélesebb adóemelés valósággá, vagy akár csak konkrét tervvé válna. 

adóemelés US Stocks Plunge After Weak Economic Data Published
Adóemelés miatt zuhantak a lengyel részvények / Fotó: NurPhoto via AFP

Adóemelés törte meg a varsói tőzsdeindex emelkedő trendjét 

A helyi WIG 20 index háromnapos emelkedő trendjét megtörve, a mélyponton 2,4 százalékkal esett, mielőtt részben ledolgozta a veszteségét. A PKO Bank és a PZU biztosító részvényei bukták a legnagyobbat.

A törvényjavaslat jövőre 

a lengyel védelmi kiadások finanszírozása érdekében 19 százalékról egy csapásra 30 százalékra emelné a bankok társasági adóját, amely 2027-től 26, azután pedig 23 százalékra csökkenne vissza.

Varsó az emelésből a következő 2 évben 11,3 milliárd zloty – azaz 1037 milliárd forint – többletbevételre számít. 

A közép- és kelet-európai devizák árfolyama is lefordult, teljesen kiradírozva az ukrajnai háború lezárásáról szóló tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó pozitív hatását.

A magyar forint és a cseh korona egyaránt 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal.

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus lezárása potenciálisan nagyon kedvező lenne a régiós devizákra, különösen a zlotyra és a forintra nézve

– mondta a Bloombergnek Chris Turner, az ING Bank stratégája.

Érdekes azonban, hogy az ukrán dollárkötvények a legrosszabbul teljesítő feltörekvő piaci instrumentumok közé kerültek, mivel a befektetők úgy vélik, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett személyes találkozója enyhíti az elmúlt hetekben Moszkvára nehezedő nyomást.

Nem eszik olyan forrón a kását 

A lengyel bankadóemelésre vonatkozó törvényjavaslatot még jóvá kell hagynia a szenátusnak, és az államfőnek is alá kell írnia, aki már többször kijelentette, hogy nem ért egyet az olyan adóemelésekkel, amelyek a háztartások terheit növelik. Az ellenzéki Jog és Igazságosság, valamint a Konföderáció nevű párt törvényhozóinak többsége a javaslat ellen szavazott.

Az elnöki adminisztrációtól közben a Bloomberg úgy értesült, hogy Karol Nawrocki lengyel államfő alaposan áttanulmányozza a bankadót emelő törvénytervezetet, mielőtt döntene.

A piacok már magára a tervre is hevesen reagáltak. Magyarországon néhány héttel ezelőtt az Index a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból tudta meg: 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek, hogy az egyre erősebb kampányígéreteiket teljesíthessék majd. A lengyel miniszterelnök pártja annak az Európai Néppártnak a tagja, amely támogatásáról biztosította a Tisza Pártot a magyar kormánypártokkal szemben.

