Látványos, de kritikus szakaszába ért az M7-es új hídjának építése – fotókon a beemelés, igazi monstrumokat emeltek át az autópálya felett

Kritikus ponthoz érkezett az M7-es autópálya mellett zajló infrastruktúra-fejlesztés: a hétvégén, éjszakai munkavégzés keretében a helyére emelték az új velencei gyalogos-kerékpáros felüljáró első, hatalmas szerkezeti elemeit az autópálya főváros felé vezető oldala felett. A bonyolult daruzási művelet a hídépítés egyik leglátványosabb része, a következő elemek beemelése októberben várható.
Schweickhardt Gyula
2025.10.07., 09:57

A teljes, 193 tonnás és 80 méter hosszú hídszerkezetet nyolc darabban szállították a helyszínre. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint a szakemberek ezeket az elemeket a munkaterületen kettesével hegesztették egybe, így a mostani éjszakai beemelés során két, már összeillesztett, több tíztonnás elemet daruztak be a végleges helyére. A projekt következő nagy lépése októberben várható, amikor a Balaton felé vezető oldal feletti hídelemeket is beemelik majd.

A híd egyik eleme a munkálatok során / Fotó: MKIF
A híd egyik eleme a munkálatok során / Fotó: MKIF

Új híd a régi helyére

A beruházás elkerülhetetlenné vált, és nem csupán a meglévő híd korából fakadó műszaki állapot miatt. Az elvégzett vizsgálatok egyértelműen megmutatták, hogy a régi szerkezet felújítása gazdaságilag nem lenne racionális döntés, drágább lenne, mint egy teljesen új híd megépítése. Ennél is fontosabb stratégiai ok azonban, hogy a jelenlegi felüljáró a keskeny kialakítása miatt már nem felel meg a jövő elvárásainak, és akadályát képezné az M7-es autópálya 2027-re tervezett, kapacitásbővítő kiszélesítésének. Az új pályatest egyszerűen már nem férne el alatta.

A jelenlegi híd csupán 3 méter széles és egy viszonylag meredek, 9 százalékos emelkedővel rendelkezik, addig az új, a Balaton irányába mintegy 20 méterrel eltolva épülő szerkezet jóval komfortosabb, 4,5 méter széles lesz, a közlekedést pedig egy sokkal enyhébb, 5 százalékos lejtés segíti majd, ami a kisgyermekes családoknak és az idősebbeknek is nagy könnyebbséget jelent.

Fontos információ az autósoknak, hogy a munkálatok ideje alatt a meglévő híd továbbra is biztonságosan használható. A beruházás következő fázisaihoz kapcsolódó esetleges forgalomkorlátozásokról a kivitelező időben tájékoztatást fog adni a weboldalukon, közösségimédia-felületein, illetve az Útinformon keresztül.

Arról, hogy a beruházás előkészületi munkálatai a nyári szezon után felgyorsultak, itt olvashatnak. 

Az MKIF videóját itt tekinthetik meg a beemelésről:

