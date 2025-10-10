Deviza
Zágráb
felújítás
Spar
bolt

Nagyon nyomul a Spar Horvátországban, ez a magyaroknak is fontos lehet: olyan boltot nyitott, amilyen még nem volt

Megnyílt az első SPAR City Zágrábban, egymillió euróból újították fel a boltot.
Andor Attila
2025.10.10, 06:52

Újfajta üzletformátumot vezetett be a kereskedelmi lánc Horvátországban. A horvát építész, Jambrišak által tervezett kétszintes neoreneszánsz épületben található SPAR City a városi vásárlók napi, gyors tempójú bevásárlását szolgálja ki – írja az esmmagazine.

Zágráb
Zágráb: újfajta SPAR-üzletet nyitottak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ez a kisméretű üzlet a gyors, kényelmes és egyszerű vásárlást szolgálja, a hangsúly a vásárlási élményen van. Nyolc teljes munkaidős alkalmazott kezeli a 200 négyzetméteres eladóteret. Az üzlet SPAR TO GO tételeket is kínál, a vásárlók frissen elkészített ételeket is találhatnak itt. Az önkiszolgáló pénztárak a gyorsabb tranzakciókat szolgálják.

Az 1872 és 1879 között épült neoreneszánsz épületben található üzlethelyiséget kevesebb mint öt hónap alatt újították fel, a Kulturális Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyásával.

A SPAR horvát leányvállalata több mint 1 millió eurót fektetett be a bérelt terület építésébe és berendezésébe. A vállalat több mint 20 INTERSPAR hipermarketből és 90 SPAR szupermarketből álló hálózattal büszkélkedhet Horvátországban.

Sorra újulnak meg a SPAR-üzletek Magyarországon is 

A SPAR Magyarország folytatja áruházainak korszerűsítését: Újabb három áruházát modernizálta a SPAR Magyarország, a kőszegi, az esztergomi és a törökszentmiklósi üzlet felújítására összesen csaknem 1,7 milliárd forintot fordítottak – közölte a vállalat csütörtökön. A kőszegi áruház mintegy 640 millió forintos beruházással újult meg, az üzlet 20 embernek biztosít munkát. Az esztergomi szupermarket korszerűsítésére 471,5 millió forintot fordítottak, az üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti. A törökszentmiklósi áruházat 550,4 millió forintos beruházással modernizálták, a boltban 14 munkavállaló dolgozik.

A SPAR Magyarország a jövőben is aktív szereplője kíván maradni a hazai kiskereskedelemnek, korszerű és fenntartható üzletekkel építi tovább országos hálózatát

 – közölték. 

A SPAR Magyarország csaknem 1112 milliárd forint bruttó árbevételt ért el 2024-ben, ami 4,8 százalékkal több az előző évinél. Tavaly év végén a SPAR-hálózathoz 652 különböző formátumú üzlet tartozott, munkavállalóinak száma meghaladta a 17 ezret.

 

