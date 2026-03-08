Deviza
A világ egyik legértékesebb építészeti kincse rongálódott meg Teheránban

Amerikai-izraeli légicsapás rongált meg egy UNESCO Világörökség részét képező iráni épületet. Az építészeti remekmű az Iszlám Köztársaság megalakulásáig az iráni uralkodó hivatalos székhelye volt valamint Teherán egyik legrégebbi épülete.
2026.03.08, 21:49

Az iráni Golesztán-palota március 2-án, hétfőn rongálódott meg a törmelék és a lökéshullám által, amelyet a teheráni Arag térre irányuló légicsapás okozott  – derült ki az Unesco közleményéből. A 400 esztendős palota jelenleg múzeumként működik.

Amerikai-izraeli légicsapás rongálta meg az UNESCO Világörökség részét képező teheráni épületet. Fotó: Nortphoto
UNESCO: kulturális javak, köztük a Golesztán-palota is, nemzetközi jogvédelem alatt állnak

Az örökségvédelmi ügynökség aggodalmát fejezte ki a régió kulturális helyszíneinek védelme miatt – írta az Euronews. Az UNESCO közleményében emlékeztetett arra, hogy a kulturális javakat a nemzetközi jog védi, nevezetesen az 1954. évi Hágai ​​Egyezmény a kulturális javak fegyveres konfliktus esetén történő védelméről.

„Az UNESCO továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kulturális örökség helyzetét az országban és a régióban, annak védelme érdekében" - közölték. „Ennek érdekében a szervezet minden érintett féllel közölte a világörökségi listán szereplő, valamint a nemzeti jelentőségű helyszínek földrajzi koordinátáit, hogy elkerülje a lehetséges károkat.”

A hagyományos perzsa dizájnt az európai hatásokkal ötvöző komplexum nyolc fő építményből áll, amelyeket egy csodás kert köré terveztek. A pazar Golesztán-palota a Kadzsár-korszak remekműve, amely a korábbi perzsa kézművesség és építészet sikeres integrációját testesíti meg a nyugati hatásokkal” – írta az UNESCO.

Az iráni Golesztán-palota
További fotók és részletek az Origo oldalán találhatók.

