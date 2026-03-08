A világ egyik legértékesebb építészeti kincse rongálódott meg Teheránban

Az iráni Golesztán-palota március 2-án, hétfőn rongálódott meg a törmelék és a lökéshullám által, amelyet a teheráni Arag térre irányuló légicsapás okozott – derült ki az Unesco közleményéből. A 400 esztendős palota jelenleg múzeumként működik.

Amerikai-izraeli légicsapás rongálta meg az UNESCO Világörökség részét képező teheráni épületet. Fotó: Nortphoto

UNESCO: kulturális javak, köztük a Golesztán-palota is, nemzetközi jogvédelem alatt állnak

Az örökségvédelmi ügynökség aggodalmát fejezte ki a régió kulturális helyszíneinek védelme miatt – írta az Euronews. Az UNESCO közleményében emlékeztetett arra, hogy a kulturális javakat a nemzetközi jog védi, nevezetesen az 1954. évi Hágai ​​Egyezmény a kulturális javak fegyveres konfliktus esetén történő védelméről.

„Az UNESCO továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kulturális örökség helyzetét az országban és a régióban, annak védelme érdekében" - közölték. „Ennek érdekében a szervezet minden érintett féllel közölte a világörökségi listán szereplő, valamint a nemzeti jelentőségű helyszínek földrajzi koordinátáit, hogy elkerülje a lehetséges károkat.”

A hagyományos perzsa dizájnt az európai hatásokkal ötvöző komplexum nyolc fő építményből áll, amelyeket egy csodás kert köré terveztek. A pazar Golesztán-palota a Kadzsár-korszak remekműve, amely a korábbi perzsa kézművesség és építészet sikeres integrációját testesíti meg a nyugati hatásokkal” – írta az UNESCO.

Az iráni Golesztán-palota

