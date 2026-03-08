A legnagyobb kínai online piactér egy új, nyílt forráskódú, kisméretű AI-modellel rukkolt elő, amely elképesztő intelligenciával rendelkezik, ám úgy tűnik a kapzsiság az innovációra kárára mehet.

Folytatódik az AI-háború: nagyot villantott a kínai óriás / Fotó: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock

Az Alibaba új AI-modell sorozata a következő változatokat tartalmazza:

Qwen3.5-0.8B és 2B − kompakt, és gyors működésre optimalizált modellek, elsősorban kis akkukapacitással rendelkező eszközökre.

Qwen3.5-4B − erős multimodális modell egyszerűbb alkalmazásokhoz.

Qwen3.5-9B − kompakt érvelő modell, amely felülmúlja az OpenAI hasonló fejlesztését.

Technológiai újítás az AI-szektorban

A Qwen3.5 Small szakít a mára klasszikusnak számító Transformer neurális hálózati architektúrával, amelyet eredetileg természetes nyelvfeldolgozási feladatokra fejlesztettek ki. A kutatók egy Efficient Hybrid Architecture elnevezésű megoldást alkalmaznak, amely a lineáris figyelem (gated delta network) és a tudományok szétválasztásának (mixture of experts) módszerét elegyíti.

A hibrid architektúra előnye, hogy csökkenti a késleltetést és növeli a hatékonyságot, ami gyorsabb munkafolyamatot eredményez.

Egy másik nagy újítás, hogy a modellek natívan multimodálisak, így a 4B és 9B képesek például a képernyő elemeit értelmezni, vagy akár videókban tárgyakat felismerni és megszámolni. Erre korábban csak a jóval nagyobb modellek voltak képesek.

Különböző tesztek szerint a Qwen3.5 Small verziói a multimodális érvelés, graduális érvelés, videóelemezés, matematikai számítások, dokumentumfelismerés, valamint a többnyelvű feladatok területén verik a versenytársak fejlesztéseit.

Magasabb intelligencia, alacsonyabb hardware igény

Az első visszajelzések alapján a felhasználók reakciója pozitív. A modellek akár laptopon, vagy mobiltelefonon is futnak, használhatók offline, valamint a böngészőkön belül futtatva is alkalmasak képfelismerésre.

Me realising I can run these models locally on my M1 MacBook Air for freepic.twitter.com/oN2dyoXxbJ https://t.co/qNejkvUGar — Karan (@karankendre) March 2, 2026

A modellek másik nagy előnye, hogy teljesen testre szabhatók, így a fejlesztők tulajdonképpen egy erős fejlesztési alapot kapnak mindenféle számukra szükségtelen sallang nélkül. Ez lehetővé teszi a kutatások felgyorsítását.