Magyarország követőkre lelt Koppenhágában: több tagállamnál is betelt a pohár – szövetkeznének a migráció ellen

Christian Stocker osztrák kancellár az Európai Politikai Közösség koppenhágai csúcstalálkozóján világos üzenetet küldött: az illegális migráció elfogadhatatlan méretűre nőtt, a bevándorlási rendszerek jövőjét pedig nem hagyhatják a bűnözői hálózatok kezében. Több uniós tagállam szövetkezne most a migráció ellen, az elszántság mértéke később derül ki. Sok év késéssel követik Magyarországot, és egyik sem kap büntetést a migránsok befogadásának elutasításáért, mint Magyarország.

Az osztrák kancellár, Christian Stocker a koppenhágai találkozón egyértelművé tette: Európának határozottabban kell fellépnie az illegális migrációval és a csempészhálózatokkal szemben / Fotó: AFP

Nekünk kell eldöntenünk, ki jöhet be az országainkba, nem az embercsempészeknek

– hangsúlyozta Stocker, aki szerint a közelmúltbeli tömeges bevándorlás Líbiából Görögországba jól mutatja, hogy sürgősen összehangolt uniós fellépésre van szükség.

Stocker az esemény napján az osztrák Krone hírportálnak elmondta: Ausztria elkezdte kitoloncolni a szíriai menekülteket, elsőként Európában. Csütörtökön egy börtönbüntetését töltő szírt toloncoltak ki, amit már korábban szerettek volna megtenni, csak augusztusban beavatkozott az érdekében az Emberi Jogok Európai Bírósága.

„Európai úttörők vagyunk” – mondta a kancellár, hozzátéve, hogy a gyors és következetes eljárások nélkül nem lehet rendet teremteni a kontinensen.

Közös front az illegális migráció ellen

A dán fővárosban Orbán Viktor magyar, Giorgia Meloni olasz, Alexander De Wever belga és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök, valamint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is Stocker mellé állt. Összesen tizenkét európai ország – köztük Németország, Svédország, Hollandia és Dánia – írta alá a közös nyilatkozatot, amely az illegális migráció teljes útvonalára kiterjedő átfogó megközelítést sürget.