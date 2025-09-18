Deviza
Migráció, energia, háború – Európa elszigetelődött a világban: Orbán Balázs keményen kritizálta Brüsszelt

A migrációtól az energián át a gazdasági és nemzetközi politikáig a brüsszeli vezetés hibás döntéseit emelte ki, miközben Magyarország a saját szuverenitását védelmezi. A Brain Bar jövőfesztiválon Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Uniót, mondván, hogy a központosított irányítás nem oldotta meg a válságokat, hanem elmélyítette őket.
VG/MTI
2025.09.18., 21:16
Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Kudarcot vallott az Európai Unió a válságkezelésben – jelentette ki csütörtökön Orbán Balázs a Brain Bar jövőfesztiválon, ahol Carl Bildt volt svéd miniszterelnökkel vitázott a kontinens előtt álló kihívásokról. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli intézményrendszer hibás elképzelésre épít: a vonakodó tagállamokat rá akarják kényszeríteni a központi álláspontra, miközben Magyarországnak kötelessége képviselni a társadalom többségének akaratát.

orbán balázs
A Brain Bar jövőfesztiválon Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Uniót, mondván, hogy a központosított irányítás nem oldotta meg a válságokat, hanem elmélyítette őket / Fotó: Orbán Balázs / Facebook

Orbán Balázs: egyre bővül a brüsszeli kudarcok listája

A migráció kérdésében felidézte a 2015-ös válságot: míg egyes országok befogadóak voltak, Magyarország nem akart bevándorlóországgá válni. Példaként említette a német kancellárral, Angela Merkellel folytatott vitát, amikor Orbán Viktor megvédte a magyar határokat. Azóta az ország napi egymillió eurós bírságot fizet a határok védelméért – hangsúlyozta Balázs, kiemelve, hogy a belépés szabályozása a nemzeti szuverenitás része.

Az energiaellátásról szólva kritikával illette az EU kettős mércéjét: Magyarország olcsó orosz energiát vásárol nyíltan, míg más tagállamok ugyanazt Indián keresztül szerzik be, és „erkölcsileg elfogadhatónak” nevezik. A gazdasági helyzet kapcsán a Budapesti Nyilatkozatra hívta fel a figyelmet, amely integrált tőkepiacot és mesterséges intelligenciába irányuló beruházásokat sürgetett, míg Brüsszel a forrásait főként az ukrajnai háború finanszírozására fordítja.

 

Orbán Balázs szerint a brüsszeli politika következménye, hogy Európa elszigetelődött:

  • megszakadt az energetikai együttműködés Oroszországgal;
  • kereskedelmi feszültségek alakultak ki Kínával;
  • és az EU már az amerikai választások előtt konfrontációs politikát folytatott a washingtoni vezetéssel. 

A fiatal generációt pedig bizonytalanság és csalódottság jellemzi: a munka, otthon és kiszámítható jövő kérdéseire nem kapnak választ.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Balázs rámutatott, hogy Ukrajna teljes mértékben külföldi támogatásokra szorul, miközben az oroszok több területet ellenőriznek, mint a konfliktus elején. „Minél előbb véget ér a háború, annál jobb az EU-nak, különben a NATO–Oroszország-összecsapás kockázata nő” – figyelmeztetett.

Összegzésként Orbán Balázs leszögezte: a brüsszeli vezetés nem képes megoldást adni a problémákra, mert maga is a problémák részévé vált. Magyarország ezzel szemben a saját érdekeit és a társadalom akaratát képviselve jár el a szuverenitás és biztonság megőrzése érdekében.

Globális vihar előtt állunk: Orbán Balázs szerint veszélyes lehet az átmenet az új világrendbe

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint imádkozni kellene azért, hogy elkerüljük a világháborút, miközben a magyar kormány célja a béke és biztonság megőrzése. A világpolitika új korszak küszöbén áll, de a váltás rázós lehet – figyelmeztetett Orbán Balázs Tusnádfürdőn.

