Deviza
EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.29 -0.19% RON/HUF75.04 -0.21% CZK/HUF15.79 -0.16% EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.19 -0.23% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.29 -0.19% RON/HUF75.04 -0.21% CZK/HUF15.79 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1% BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MTA
HUN-REN
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
támogatás
fejlesztés

Nem marad magára a tudomány: jelentős támogatások erősítik az MTA-t és a kutatókat

Az elmúlt hetekben többen hangoztatták, hogy a magyar tudományos élet egyik legfontosabb intézménye háttérbe szorult. A vita középpontjában az MTA és a kutatók helyzete áll, melyről friss felmérések is készültek. Ugyanakkor számos ellenpéldát lehet felhozni, melyek arra utalnak, hogy jelentős szerkezeti és finanszírozási fejlesztések zajlanak a kutatói szféra megerősítésére.
VG
2025.12.05, 18:33

Az elmúlt időszakban többen is hangot adtak annak, hogy a magyar kormány elhanyagolja a Magyar Tudományos Akadémiát, és tágabb értelemben a hazai kutatói szférát, de a rendelkezésre álló adatok alapján ez a kép korántsem ilyen egyértelmű. A vita egyik kiindulópontja az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája közös 2025-ös felmérése volt, mely számos, a kutatókat érintő probléma – például a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága és az életpálya bizonytalansága – meglétét rögzítette. Ugyanakkor önmagában a kutatói közérzet felmérése még nem ad teljes képet arról, hogy a kormány valóban elhanyagolta-e a tudományos szektort. 

Nem marad magára a tudomány: jelentős támogatások erősítik az MTA-t és a kutatókat
Nem marad magára a tudomány: jelentős támogatások erősítik az MTA-t és a kutatókat / Fotó: Ladóczki Balázs

Az egyik legfontosabb változás a kutatóhálózat működését érinti. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új törvényi keretet kapott, amely kiszabadította a szervezetet a korábbi bürokratikus kötöttségekből, és teljesítményalapú finanszírozást vezetett be. 

A kormány vállalása szerint 2027-ig megduplázódik a hálózat támogatása, megközelítve az évi százmilliárd forintot, 

mindezt hosszú távú, 25 éves keretmegállapodás és hatéves közfeladat-finanszírozási szerződések rögzítik. A megújult irányítási struktúra több világszínvonalú szakembert is bevont a döntéshozatalba, köztük nemzetközileg elismert kutatókat és a hazai innovációs szféra meghatározó szereplőit.

Drasztikusan bővül a tudományfinanszírozás is

A másik fontos ellenpélda a tudományfinanszírozás drasztikus bővülése. A Kutatási Alap és a Kutatási Kiválósági Tanács létrehozása óta a kiválósági alapú támogatások összege öt év alatt több mint kétszeresére nőtt, 47 milliárd forintra. Az OTKA-program helyébe lépő Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) 2025-ben már 40 milliárd forintos kerettel működik, ami háromszorosa a 2023-as támogatási összegnek. A források célzottan támogatják a fiatal kutatókat: önálló kategóriát kaptak az induló pályázatokban, és a kutatási programokba kötelezően be kell vonni őket, versenyképes javadalmazással. Ez strukturális válasz a felmérés azon megállapítására, hogy a 40 év alatti kutatók az egyik leginkább bizonytalan csoportot alkotják.

A kutatásokra fordított állami források az elmúlt években megháromszorozódtak, a kutató-fejlesztők száma megduplázódott, a fiatal doktoranduszok száma 50 százalékkal nőtt. 

A HUN-REN kutatóhálózatában 18 milliárd forintból átlagosan 30 százalékos béremelés valósult meg, így a kutatói átlagbér ma már bruttó 800 ezer forint fölött van, és a cél, hogy 2027-re meghaladja az évi bruttó egymillió forintot. Hasonló trendek láthatók az egyetemeken is, ahol a kutatói bérek jelenleg bruttó 600 ezer és 1,3 millió forint között alakulnak. Ezek a számok érdemben árnyalják azt az értelmezést, miszerint a kormány figyelmen kívül hagyná a kutatói réteg helyzetét.

Átalakul az innovációs rendszer is

Az innovációs rendszer átalakításában külön hangsúlyt kap a közvetlen társadalmi és gazdasági hasznosulás. Ennek keretében elindult az egyetemi technológiai transzfercégek támogatása, a Proof of Concept program, valamint az a többlépcsős innovációs képzési és mentorálási rendszer, amely a doktori hallgatók kutatási eredményeinek piaci alkalmazását segíti. A Pathway to Business program például ösztöndíjat, szakmai mentorálást és akár egymillió forintos projektfinanszírozást biztosít a PhD-hallgatók számára, lényegesen erősítve az egyéni életpálya perspektíváját. 

Az utánpótlás kérdését a kormány nemcsak finanszírozással, hanem tudomány-népszerűsítési programokkal is igyekszik kezelni. 

A Magyar Tudomány Éve programsorozat és a Tudományos Nagykövet Program széles közönség számára teszi láthatóvá a tudományos életet, miközben a Science Expo több ezer érdeklődőt mozgat meg évente. Ezek a kezdeményezések nemcsak a tudomány presztízsét erősítik, hanem azt a társadalmi beágyazottságot is, amelyet a kutatók egy része hiányérzetként jelölt meg a felmérésben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu