Erről beszélt Orbán Viktor: fellázadtak az EU szívében Ursula von der Leyen ukrán terve ellen – nemet mondott a miniszterelnök, vastapsban tört ki a parlament
Bart De Wever belga miniszterelnök hatalmas tapsot kapott a belga parlamenti képviselőktől, amikor elutasította azokat a vádakat, miszerint kevésbé lenne Európa-párti vagy Ukrajna-párti, mert aggodalmát fejezte ki az Európai Bizottság azon terve miatt, hogy befagyasztott orosz vagyontárgyakat használjanak fel a Kijevnek nyújtandó kártérítési hitel fedezeteként – közölte az Euractiv.
„Hűséges európaiak vagyunk. Hűségesen támogatjuk Ukrajnát. Mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát fogjuk választani” – nyilatkozta De Wever a belga parlamentben tartott beszédében,
miután sajnálatát fejezte ki az állítólagos nemzetközi kísérletek miatt, amelyek ezzel ellentétes álláspontot sugallnak.
A belga miniszterelnök az októberben tartott utolsó EU-csúcstalálkozón kifogásolta az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint az Európában befagyasztott 140 milliárd euró értékű orosz vagyont át kellene csoportosítani. Támogatása a javaslatnak döntő fontosságú, mivel Oroszország eszközeinek nagy része az Euroclear birtokában van, amelynek székhelye Brüsszel külvárosában található.
A terv várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az év utolsó Európai Tanács-csúcstalálkozóján, december 18-án, és szerdán az EU végrehajtó szerve közzétette javaslatának legújabb változatát.
De Wever elismerte, hogy a bizottság bizonyos mértékben foglalkozott aggályaival, de még nem orvosolta azokat.
„Bármelyik ország a mi helyzetünkben pontosan ugyanazokat a követeléseket támasztaná” – mondta.
Ezek a követelések a következők:
- az EU-országok azonnal és közösen biztosítsanak likviditást az Euroclearnél tartott összeg fedezésére,
- ha a Moszkva elleni szankciókat feloldják,
- osszák meg a potenciális jogi kihívások terhét,
- és az orosz eszközöket birtokló többi nyugati ország is kötelezze magát a lépésre.
Ukrajna papírra véste, hogy az EU-nak és Amerikának is egyértelmű legyen: az övé a befagyasztott orosz vagyon – de ez is kevés lesz neki
Orbán Viktor elmagyarázta: a belgák kezében van a háború sorsa
Pénteken egy fontos találkozó lesz Belgiumban. A németek, Merz kancellár és Ursula von der Leyen megpróbálják rábírni a belgákat arra, hogy adják oda az ott befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának, hogy a harctéren folytatódhason a küzdelem. Ha ezt sikerre viszik, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, Magyarországnak pedig ebből ki kell maradnia.
Ha a belgák ellenállnak, akkor az EU-nak be kell látnia, hogy nincs pénz a háborúra, és támogatni kell az amerikaiakat a béketárgyalásokban.
Ez a függő helyzet három-négy napig marad még fent, utána választ kapunk a jövőről. A belgáknál van a befagyasztott orosz vagyon, ez egy üzletág: különböző országok valutatartalékát kezelik. Ez egy bonyolult pénzügyi munka. Az egyik tartalék valuta a dollár mögött az euró, sok ország a valutái egy részét euróban tartja biztonságba helyezve.
„Ezt tette Oroszország is, mintegy 200 milliárd euróról van szó. Ezért belga cégek vállaltak felelősséget, hogy az oroszok ezt visszakapják és hozzáférnek. Az EU viszont befagyasztotta ezt a vagyont, ami példátlan.” Hozzátette:
Azzal kábítják az európai embereket, hogy a háború egy fillérjükbe se fog kerülni, mert a lefoglalt orosz vagyonból fedezik a költségeket.
– fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, majd aláhúzta: „Ezért nem erős egyes országokban a háborúellenes hangulat.”