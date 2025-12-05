Erről beszélt Orbán Viktor: fellázadtak az EU szívében Ursula von der Leyen ukrán terve ellen – nemet mondott a miniszterelnök, vastapsban tört ki a parlament

Bart De Wever belga miniszterelnök hatalmas tapsot kapott a belga parlamenti képviselőktől, amikor elutasította azokat a vádakat, miszerint kevésbé lenne Európa-párti vagy Ukrajna-párti, mert aggodalmát fejezte ki az Európai Bizottság azon terve miatt, hogy befagyasztott orosz vagyontárgyakat használjanak fel a Kijevnek nyújtandó kártérítési hitel fedezeteként – közölte az Euractiv.

A belga fővárosban is forrongnak az indulatok, ami az orosz–ukrán háborút illeti / Fotó: Shutterstock

„Hűséges európaiak vagyunk. Hűségesen támogatjuk Ukrajnát. Mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát fogjuk választani” – nyilatkozta De Wever a belga parlamentben tartott beszédében,

miután sajnálatát fejezte ki az állítólagos nemzetközi kísérletek miatt, amelyek ezzel ellentétes álláspontot sugallnak.

A belga miniszterelnök az októberben tartott utolsó EU-csúcstalálkozón kifogásolta az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint az Európában befagyasztott 140 milliárd euró értékű orosz vagyont át kellene csoportosítani. Támogatása a javaslatnak döntő fontosságú, mivel Oroszország eszközeinek nagy része az Euroclear birtokában van, amelynek székhelye Brüsszel külvárosában található.

A terv várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az év utolsó Európai Tanács-csúcstalálkozóján, december 18-án, és szerdán az EU végrehajtó szerve közzétette javaslatának legújabb változatát.

De Wever elismerte, hogy a bizottság bizonyos mértékben foglalkozott aggályaival, de még nem orvosolta azokat.

„Bármelyik ország a mi helyzetünkben pontosan ugyanazokat a követeléseket támasztaná” – mondta.

Ezek a követelések a következők:

az EU-országok azonnal és közösen biztosítsanak likviditást az Euroclearnél tartott összeg fedezésére,

ha a Moszkva elleni szankciókat feloldják,

osszák meg a potenciális jogi kihívások terhét,

és az orosz eszközöket birtokló többi nyugati ország is kötelezze magát a lépésre.

Orbán Viktor elmagyarázta: a belgák kezében van a háború sorsa

Pénteken egy fontos találkozó lesz Belgiumban. A németek, Merz kancellár és Ursula von der Leyen megpróbálják rábírni a belgákat arra, hogy adják oda az ott befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának, hogy a harctéren folytatódhason a küzdelem. Ha ezt sikerre viszik, akkor rengeteg pénz áramlik Ukrajnába, Magyarországnak pedig ebből ki kell maradnia.

Ha a belgák ellenállnak, akkor az EU-nak be kell látnia, hogy nincs pénz a háborúra, és támogatni kell az amerikaiakat a béketárgyalásokban.

Ez a függő helyzet három-négy napig marad még fent, utána választ kapunk a jövőről. A belgáknál van a befagyasztott orosz vagyon, ez egy üzletág: különböző országok valutatartalékát kezelik. Ez egy bonyolult pénzügyi munka. Az egyik tartalék valuta a dollár mögött az euró, sok ország a valutái egy részét euróban tartja biztonságba helyezve.