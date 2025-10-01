Deviza
Nagy döntést hozott a magyar kormány az orosz-ukrán háború miatt: csak így tudja kivédeni a következményeket

A kormány további meghosszabbítaná a háború miatti veszélyhelyzetet, mivel szerinte az orosz–ukrán konfliktus humanitárius és gazdasági következményei továbbra is fenyegetik Magyarország biztonságát és stabilitását.
VG/MTI
2025.10.01, 07:15
Frissítve: 2025.10.01, 07:19

A kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi - közölte a magyar Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden.

magyar kormány ORBÁN Viktor, kormányülés, otthon start
A magyar kormány további meghosszabbítaná a háború miatti veszélyhelyzetet. / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.

Annak érdekében, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédésére, a kormány a veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítására tesz javaslatot.

A veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez.

A különleges jogrend fenntartására továbbra is szükség van, hiszen a Magyarországgal szomszédos Ukrajnában a fegyveres konfliktus és az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik, a háború kiterjedésének veszélye továbbra is nagy, a háború és a szankciók gazdasági hatásai hazánkat is rendkívüli helyzet elé állítják. A kormány célja továbbra is az, hogy Magyarország békéjét és biztonságát megőrizze.

A válsághelyzetet először 2015 szeptemberében hirdették ki Magyarországon, akkor csak néhány megyére, majd 2016-tól az egész ország területére. Azóta a jogszabályt időbeli hatályát többször meghosszabbították, legutóbb márciusban.

