Bejelentés: itt fog beszédet tartani október 23-án Orbán Viktor

Október 23-án, az idei állami ünnepség a Kossuth téren lesz – jelentette be a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kérdésre válaszolva elárulta Orbán Viktor aznapi programját is.

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren tart beszédet / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A tárcavezető elmondta, hogy a miniszterelnöknek a nemzeti ünnepen csak egy hivatalos programja lesz, az állami ünnepségen vesz részt, és beszédet is tart majd a Kossuth téren.

Október 23-rá a tervek szerint Békemenet is szerveződik, és Európai Uniós csúcstalálkozót is tartanak. A mostani bejelentés alapján ezeken nem lesz ott a kormányfő. A miniszterelnök tavaly is beszédet tartott az október 23-i állami ünnepségen.

Gulyás Gergely hozzátette, hogy a Békement résztvevőit is szeretettel várják a Kossuth téren tartandó állami ünnepségre.

