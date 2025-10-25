Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klímaváltozás
Déli-sark
invazív faj
szúnyog
Izland

Vérszívó-invázió: elesett az utolsó végvár – már nincs olyan ország, ahol megússzuk a nyaralást szúnyogriasztó nélkül

Első alkalommal találták meg a rovarokat a sziget természetes környezetében, ami új kérdéseket vet fel a klímaváltozás hatásairól. Hosszú évtizedekig a zord izlandi telek megvédték az országot a szúnyogoktól, ám most történelmi felfedezésről számoltak be a tudósok.
VG
2025.10.25, 06:01

A szúnyogok minden nyáron pokollá teszik az emberek életét, ha a szabadba és különösen víz közelébe merészkedtek. Eddig azonban legalább volt egy ország, ahová el lehetett menekülni előlük. Izland, hála a hideg időjárásnak, nem adott otthont a vérszívóknak – egészen mostanáig.

FRANCE-LEPTOTARSUS-CALEDONIANUS-MOSQUITO-CRAPONNE trópusi vírusok szúnyog
Hosszú évtizedekig a zord izlandi telek megvédték az országot a szúnyogoktól, ám most történelmi felfedezésről számoltak be a tudósok / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hosszú ideig Izlandot a világ egyik utolsó szúnyogmentes területének tartották a fagyos telek és zord időjárás miatt. A helyzet azonban változóban lehet: október 16-án Kidafell környékén, mintegy 30 kilométerre Reykjavíktól, Björn Hjaltason egy különös repülő rovarra lett figyelmes alkonyatkor. „Azonnal sejtettem, mi lehet, és gyorsan befogtam a példányt” – nyilatkozta a CNN-nek.

Hjaltason felvette a kapcsolatot Matthías Alfredssonnal, az Izlandi Természettudományi Intézet entomológusával, akivel másnap három szúnyogot fogtak – két nőstényt és egy hím példányt –, amelyeket Alfredsson a Culiseta annulata fajba sorolt. 

Ez minden idők első bizonyított szúnyogfelfedezése Izland természetes környezetében.

A Culiseta annulata az Északi-félszigettől Észak-Afrikáig megtalálható, és jól bírja a hideget, mivel a felnőtt szúnyogok védett helyeken átvészelhetik a zord teleket.

A kérdés most az, hogyan került a faj Izlandra: hajók, konténerek vagy más emberi tevékenység lehetett a közvetítő? A tavaszi monitorozás eldönti, hogy a szúnyogok valóban megtelepednek-e a szigeten.

Szúnyogvándorlás: invazív faj, vagy a klímaváltozás a felelős?

Az éghajlatváltozás gyorsulása, a magasabb hőmérsékletek, viharok és áradások pedig világszerte terjesztik a betegségeket hordozó rovarokat. Izland is megtapasztalta a rekordmelegeket: májusban egyes területeken 10 Celsius-fokkal volt magasabb a hőmérséklet az átlagosnál, és a tudósok szerint a klímaváltozás negyvenszeresére növelte egy ilyen hőhullám esélyét.

Alfredsson óvatosságra int: nincs bizonyítva, hogy a klímaváltozás közvetlenül hozzájárult volna a szúnyogok megjelenéséhez, de a melegebb éghajlat növelheti más fajok megtelepedésének esélyét. A Yale kutatói szerint Izland még klímaváltozás nélkül is alkalmas lehetett volna bizonyos hidegtűrő szúnyogfajok számára, így a felfedezés egyelőre kérdéseket vet fel a rovarok és az éghajlat kapcsolatáról.

Az izlandi felfedezés miatt így már csak egyetlen hely maradt a földön – a nyílt óceánon kívül –, ahol elkerülhetjük a viszkető csípéseket: a Déli-sarkon, ahol még nagyon sokat kell változnia a klímának, hogy a vérszívó rovarok meg tudjanak élni a kontinensen.

Kínát megütötte a halálos vírus, amely Európában is ugrásra készen áll

Az Egyesült Államok utazási figyelmeztetést fontolgat Kínára vonatkozóan, miután közel 5000 halálos chikungunya-vírusos esetet találtak. A betegség szúnyogcsípés útján terjed, de utazók is elvihetik nem fertőzött területekre.

 

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
463 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.