Vérszívó-invázió: elesett az utolsó végvár – már nincs olyan ország, ahol megússzuk a nyaralást szúnyogriasztó nélkül

A szúnyogok minden nyáron pokollá teszik az emberek életét, ha a szabadba és különösen víz közelébe merészkedtek. Eddig azonban legalább volt egy ország, ahová el lehetett menekülni előlük. Izland, hála a hideg időjárásnak, nem adott otthont a vérszívóknak – egészen mostanáig.

Hosszú évtizedekig a zord izlandi telek megvédték az országot a szúnyogoktól, ám most történelmi felfedezésről számoltak be a tudósok / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hosszú ideig Izlandot a világ egyik utolsó szúnyogmentes területének tartották a fagyos telek és zord időjárás miatt. A helyzet azonban változóban lehet: október 16-án Kidafell környékén, mintegy 30 kilométerre Reykjavíktól, Björn Hjaltason egy különös repülő rovarra lett figyelmes alkonyatkor. „Azonnal sejtettem, mi lehet, és gyorsan befogtam a példányt” – nyilatkozta a CNN-nek.

Hjaltason felvette a kapcsolatot Matthías Alfredssonnal, az Izlandi Természettudományi Intézet entomológusával, akivel másnap három szúnyogot fogtak – két nőstényt és egy hím példányt –, amelyeket Alfredsson a Culiseta annulata fajba sorolt.

Ez minden idők első bizonyított szúnyogfelfedezése Izland természetes környezetében.

A Culiseta annulata az Északi-félszigettől Észak-Afrikáig megtalálható, és jól bírja a hideget, mivel a felnőtt szúnyogok védett helyeken átvészelhetik a zord teleket.

A kérdés most az, hogyan került a faj Izlandra: hajók, konténerek vagy más emberi tevékenység lehetett a közvetítő? A tavaszi monitorozás eldönti, hogy a szúnyogok valóban megtelepednek-e a szigeten.

Szúnyogvándorlás: invazív faj, vagy a klímaváltozás a felelős?

Az éghajlatváltozás gyorsulása, a magasabb hőmérsékletek, viharok és áradások pedig világszerte terjesztik a betegségeket hordozó rovarokat. Izland is megtapasztalta a rekordmelegeket: májusban egyes területeken 10 Celsius-fokkal volt magasabb a hőmérséklet az átlagosnál, és a tudósok szerint a klímaváltozás negyvenszeresére növelte egy ilyen hőhullám esélyét.

Alfredsson óvatosságra int: nincs bizonyítva, hogy a klímaváltozás közvetlenül hozzájárult volna a szúnyogok megjelenéséhez, de a melegebb éghajlat növelheti más fajok megtelepedésének esélyét. A Yale kutatói szerint Izland még klímaváltozás nélkül is alkalmas lehetett volna bizonyos hidegtűrő szúnyogfajok számára, így a felfedezés egyelőre kérdéseket vet fel a rovarok és az éghajlat kapcsolatáról.