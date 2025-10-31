Újabb Tisza-lufi durrant ki: súlyos húzásra készül Magyar Péterék gyurcsányista egészségügyi szakértője
Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője egy korábban megjelent könyvében arról értekezett: a kórházak számánál fontosabb az igazságosság. Vagyis kórházakat záratna be – írja az Ellenpont.
Gilly Gyula a német szociáldemokratáktól a Soros-féle Egyensúly Intézetig rengeteg baloldali erővel került kapcsolatba, az egészségügyi szakértő egyértelműen a globalista oldalhoz sorolható, és régóta szemben áll a jobboldali kormánnyal.
Felsejlik a Gyurcsány-korszak
Gilly Gyula, sok olyan „szakmai” gondolatot osztott meg, amely leginkább a Gyurcsány-korszakban volt divatos. Kétkötetes írásában arról értekezik, hogy
az egészségügy (és az oktatás) szerkezeti módosításra szorul, ennek keretében az intézményrendszert teljesen újra kell gondolni.
Gilly – John Rawls amerikai politikai filozófus gondolataira támaszkodva – a társadalmi igazságosság elvei mentén képzeli el az átalakításokat, és arra utal: nem az a lényeges, hogy hány kórház (és oktatási intézmény) működik, hanem az, hogy az intézmények mindenki számára igazságosan működjenek.
Attól ugyanis, hogy valami racionális, érdekeinknek megfelelő vagy éppen technikailag hatékony, költséghatékony, minőségi, gazdaságos, versenyképes és hasonló, még egyáltalán nem biztos, hogy tisztességes, és hogy megfelel az igazságosság mint tisztességesség követelményeinek
– fogalmaz. Gilly arra jut a könyvében, hogy
a társadalmi igazságosság jegyében az aktuális kormány akár kórházakat is bezárathat.
A Gyurcsány-korszakban, 2010 előtt a baloldali politikusok rendszeresen érveltek Gillyhez hasonlóan, és az egészségügyi szerkezetátalakításokból vezették le az intézményi bezárások szükségességét.
A baloldali kormány „az igazságosság” jegyében leépítette a magyar egészségügyet: 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számolt fel, továbbá a 2006 és 2010 közötti időszakban több kórházi osztályt és kórházat is bezárt – emlékeztet az Ellenpont.
Sokszor hallani hasonlót a Tisza „szakpolitikusi” köréből
Tarr Zoltán alelnök egy vidéki fórumon korábban elszólta magát, és azt mondta, „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni a kórházi ágyakat a jelenlegi számban”.
Az ellenzéki párt tanácsadói köre is megszorításokkal kalkulál. Kincses Gyula szerint – aki 2010 előtt Gyurcsány Ferenc szakállamtitkára volt – helyes lenne egy szerkezetátalakítás. Bár a reform jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, a háziorvosi rendszert, ez végül a kórházak számának csökkentéséhez vezetne, ami szerinte örvendetes.
Az egykori SZDSZ-es miniszter, Kóka János holdudvarába tartozó Túri Péter blogbejegyzésében arról írt: bevezetné a fizetős egészségügyet, bírálja az orvosokat és a nővéreket az egészségügy helyzete miatt, és károsnak tartja az orvosok béremelését.
Gilly, a Soros-párti globalista
1998 és 2002 között Gilly az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként egy jelentős, 250 millió dollár összegű felsőoktatási fejlesztési program kapcsán a Világbankkal dolgozott együtt, később kapcsolatba került a német szociáldemokrata alapítvánnyal, a Friedrich-Ebert-Stiftunggal (FES). A FES erősen kötődik a Soros-világhoz: a szervezet délkelet-európai oldalán a partnereik között szerepel az Open Society Foundations is.
A szoros, jó kapcsolatról az is árulkodik, hogy 2017-ben a Soros-féle társaság gondozásában jelent meg Magyar Péter tanácsadójának egyik tanulmánya,
és Gilly többször megjelent a FES rendezvényein.
Talán az említetteknél is erősebb kapcsot jelent a globalista körökhöz, hogy Gilly Gyula jelenleg is az Egyensúly Intézet egészségügyi szakértője.