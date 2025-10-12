Rendkívüli aggodalmat keltenek az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták: „Lehetnek nukleáris fegyverekkel ellátottak”

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov október 12-én veszélyesnek minősítette az amerikai Tomahawk ballisztikus rakétákkal kapcsolatos helyzetet – közölte az Izvesztyija orosz hírportál.

Dmitrij Peszkov orosz sajtófőnök nyíltan kijelentette, hogy aggódik az orosz vezetés a Tomahawk rakétaszállítmányoktól / Fotó: AFP

A Tomahawk rakéták kérdése rendkívüli aggodalmat kelt bennünk, erről már Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke is beszélt. Ez egy különleges fegyver, bár nem nukleáris, akár nukleáris töltettel is kilőhetik. Nagy hatótávolságú, komoly fegyver, de még így sem tudja megváltoztatni a helyzetet a frontokon – jegyezte meg a szóvivő.

Az orosz vezetés reszket a Tomahawk rakétáktól

Peszkov azt is hozzátette, hogy a rakétarendszerekkel kapcsolatos kialakult helyzet miatt „minden oldalról fokozódik a feszültség”. Többek között pontosította, hogy a Kreml gondosan rögzíti az összes, a Tomahawkkal kapcsolatos nyilatkozatot. Donald Trump amerikai elnök október 6-án bejelentette, hogy ténylegesen döntést hozott a Tomahawk rakéták szállításáról az ukrán fegyveres erőknek, de nem hozta nyilvánosságra.

Az amerikai elnök először is meg akarja érteni, hogy pontosan hogyan és hol akarják használni az ukránok a kiosztott rakétákat.

Október 8-án Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője felszólította Washingtont, hogy tanúsítson visszafogottságot. Megjegyezte, hogy a pozitív döntés nemcsak a „konfrontációspirál fokozódását” vonhatja maga után, hanem helyrehozhatatlan károkat is okozhat az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője / Fotó: Natalia Kolesnikova / AFP

Senkinek nem áll jól ez a háború

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az amerikai elnök, Donald Trump próbál garanciákat biztosítani a Tomahawk rendszerekre, amelyek az eszközök felhasználásával kapcsolatosak.

Ezek a kérdések arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra.

Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz.

Senki nem áll jól ebben a háborúban

– emelte ki Donald Trump.