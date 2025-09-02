Trump cáfolta saját halálhírét, majd óriási bejelentéseket tett: elindul az Aranykupola, óriási bázist kap az űrhaderő – a vámháború pedig tovább folytatódik

Donald Trump kedd este az Ovális Irodából tesz bejelentést, a Fehér Ház szerint pedig a védelmi minisztériumhoz kapcsolódó „izgalmas” ügyek lesznek napirenden. Az esemény azért váltott ki fokozott figyelmet, mert az elnök az elmúlt napokban látványosan eltűnt a nyilvánosság elől, ami találgatásokat indított el egészségi állapotáról.

Donald Trump kedd este bejelentést tesz a Fehér Házban, amely a Pentagonhoz kötődő változásokat érintheti / Fotó: AFP

Költözködik a Space Force, elkezdődött az Aranykupola felépítése

A fehér házi bejelentést Trump kabinetje több tagjával együtt kezdte el, a védelmi miniszter mellett JD Vance alelnök is megjelent.

Első pontként az elnök bejelentette, hogy az amerikai űrhaderő, a „Space Force" új bázist kap Alabamában, Huntsville városában. Az elnök közölte: a helyszínt Rocket City, azaz „Rakétaváros" névre keresztelik át, ezzel is jelezve az űrprogramhoz és a hadsereg új szárnyához kapcsolódó szerepét. Trump szerint a terv több mint harmincezer új munkahelyet fog létrehozni, és több száz milliárd dollárnyi beruházással fog járni.

Az elnök bejelentette, hogy az űrhaderő-bázis kulcsszerepet kap majd az „Aranykupola” nevű rakétavédelmi rendszer kialakításában. Trump korábban már jelezte: az új pajzs Izrael Vaskupolájának mintájára készülne, de annál jóval nagyobb léptékben.

Mindenki részt akar venni benne, a rakétavédelmi pajzsban. Egy olyan légvédelmi pajzsot építünk, amilyet még soha senki nem látott. Kanada is hívott, hogy részese akar lenni, és ez nagyszerű lesz

– jelentette ki az elnök.

Hegseth szerint a Huntsville-ben létrehozott új bázis biztosítja majd, hogy az Egyesült Államok megnyerje a modern űrversenyt. „Mi már most is előnyben vagyunk az űrben, de ezzel a lépéssel garantálhatjuk, hogy óriási fölényben maradjunk, mert ez lesz a legfontosabb hadszíntér” – fogalmazott a védelmi miniszter.

Aki uralja az eget, az uralja a jövő háborúit is – és elnök úr, ön ma ezt garantálta

– tette hozzá Hegseth.

JD Vance alelnök humorosan elárulta, hogy lobbizott azért, hogy az Egyesült Államok Űrparancsnoksága Ohio-ba kerüljön, de végül Alabamával szemben alulmaradt. „Nagyon próbáltam meggyőzni az elnököt, hogy nálunk legyen, de azt mondta, ezek az alabamai emberek túl erősek és túl meggyőzőek. Így hát Alabamáé lett” – fogalmazott.