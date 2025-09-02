Trump cáfolta saját halálhírét, majd óriási bejelentéseket tett: elindul az Aranykupola, óriási bázist kap az űrhaderő – a vámháború pedig tovább folytatódik

Donald Trump kedd este az Ovális Irodából tesz bejelentést, a Fehér Ház szerint pedig a védelmi minisztériumhoz kapcsolódó „izgalmas” ügyek lesznek napirenden. Az esemény azért váltott ki fokozott figyelmet, mert az elnök az elmúlt napokban látványosan eltűnt a nyilvánosság elől, ami találgatásokat indított el egészségi állapotáról.
A fehér házi bejelentést Trump kabinetje több tagjával együtt kezdte el, a védelmi miniszter mellett JD Vance alelnök is megjelent.
Első pontként az elnök bejelentette, hogy az amerikai űrhaderő, a „Space Force" új bázist kap Alabamában, Huntsville városában. Az elnök közölte: a helyszínt Rocket City, azaz „Rakétaváros" névre keresztelik át, ezzel is jelezve az űrprogramhoz és a hadsereg új szárnyához kapcsolódó szerepét. Trump szerint a terv több mint harmincezer új munkahelyet fog létrehozni, és több száz milliárd dollárnyi beruházással fog járni.
Az elnök bejelentette, hogy az űrhaderő-bázis kulcsszerepet kap majd az „Aranykupola” nevű rakétavédelmi rendszer kialakításában. Trump korábban már jelezte: az új pajzs Izrael Vaskupolájának mintájára készülne, de annál jóval nagyobb léptékben.
Mindenki részt akar venni benne, a rakétavédelmi pajzsban. Egy olyan légvédelmi pajzsot építünk, amilyet még soha senki nem látott. Kanada is hívott, hogy részese akar lenni, és ez nagyszerű lesz
– jelentette ki az elnök.
Hegseth szerint a Huntsville-ben létrehozott új bázis biztosítja majd, hogy az Egyesült Államok megnyerje a modern űrversenyt. „Mi már most is előnyben vagyunk az űrben, de ezzel a lépéssel garantálhatjuk, hogy óriási fölényben maradjunk, mert ez lesz a legfontosabb hadszíntér” – fogalmazott a védelmi miniszter.
Aki uralja az eget, az uralja a jövő háborúit is – és elnök úr, ön ma ezt garantálta
– tette hozzá Hegseth.
JD Vance alelnök humorosan elárulta, hogy lobbizott azért, hogy az Egyesült Államok Űrparancsnoksága Ohio-ba kerüljön, de végül Alabamával szemben alulmaradt. „Nagyon próbáltam meggyőzni az elnököt, hogy nálunk legyen, de azt mondta, ezek az alabamai emberek túl erősek és túl meggyőzőek. Így hát Alabamáé lett” – fogalmazott.
Az elnök reagált azokra a találgatásokra is, amelyek az elmúlt napokban az egészségi állapotát és állítólagos halálát övezték a közösségi médiában. A Fox News újságírója, Peter Doocy tréfásan megkérdezte tőle: „Elnök úr, hogyan tudta meg a hétvégén, hogy meghalt? Látta ezt a trendet?” Trump csak annyit felelt: „Nem.”
Doocy ezután emlékeztette, hogy több mint 1,3 millió felhasználói interakció gyűlt össze a pletykák körül szombat reggelig. „Tényleg?” – reagált az elnök, majd hozzátette:
Őrültség. Múlt héten számos sajtótájékoztatót tartottam, mind jól sikerült. Aztán két napig nem tartottam, és rögtön azt mondták, valami baj van. Biden hónapokig nem jelent meg, és soha senki nem mondta, hogy baja lenne, pedig tudjuk, nem volt a legjobb formában.
Trump hangsúlyozta, hogy hétvégén is aktív volt: hosszú interjút adott, több Truth Social-bejegyzést írt, valamint meglátogatta klubját a Potomac partján. „Nagyon is aktív voltam, nem hallottam erről, de komoly dolognak hangzik” – mondta.
Újságírói kérdésre válaszolva közölte: a Nemzeti Gárda Washington D.C. után Chicagóba is egységeket fog küldeni, de pontos időpontot nem árult el. „Nos, megyünk. Nem mondtam, mikor. De megyünk” – fogalmazott az elnök, jelezve, hogy a döntés megszületett, a bevetés részletei azonban még nem ismertek.
Trump bejelentette, hogy kormányzata a Legfelsőbb Bírósághoz fordul a szerdára tervezett fellebbezéssel, miután egy fellebbviteli bíróság pénteken érvénytelenítette számos, átfogó vámintézkedését. „A Legfelsőbb Bírósághoz megyünk – azt gondoljuk, holnap – mondta az elnök kedden, hozzátéve, hogy egy „téves” döntés a konzervatív testülettől „pusztító hatással lenne az országra”.”
A fellebbviteli bíróság ugyanakkor ideiglenesen érvényben hagyta a vámokat. Trump azt ígérte, hogy gyorsítják az ügy felülvizsgálatát. „A tőzsdének szüksége van a vámokra” – fogalmazott az elnök.
Újságírói kérdésekre válaszolva utalt arra, hogy előrelépés várható Ukrajnában a békefolyamatban, de részleteket nem árult el. Az Ovális Irodában megkérdezték, beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Trump így válaszolt: „Olyan dolgokat tudtam meg, amelyek nagyon érdekesek lesznek. A következő napokban megtudják majd a részleteket.”
Az elnök nem tisztázta, milyen következményekkel járna, ha nem jön létre a kétoldalú találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Látni fogjuk, mi történik, mit lépnek, és mi lesz a fejlemény. Nagyon közelről figyelem az eseményeket
– mondta. Trump augusztus 22-én azt ígérte, hogy két héten belül tudni fogja, mit kell tenni; ez a határidő pénteken jár le.
Szintén újságírói kérdésre reagálva elutasította azokat az aggodalmakat, amelyek Kína katonai parádéjára, valamint Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un részvételére vonatkoztak. „Nem. Kínának szüksége van ránk. Ráadásul néhány héttel ezelőtt nagyon jó találkozóm volt Putyin elnökkel” – mondta az elnök.
Az amerikai részvénypiacok eséssel nyitották a hetet, miután a kötvényeladások átterjedtek az részvényekre is. A technológiai papírok gyengesége új lendületet kapott, miközben a befektetők idegeit a növekvő államadósság és a jegybanki függetlenség körüli viták borzolják.
A S&P 500 kedden 0,9 százalékkal esett a kereskedés első óráiban, a Nasdaq Composite pedig 1,1 százalékot veszített. Európában is pirosban zártak a vezető indexek. A nyomás főként az amerikai állampapírokról indult, ahol az emelkedő hozamok fokozzák a kockázatkerülést. A tízéves amerikai hozam 4,27 százalékra kúszott fel, ami újra emlékeztette a piacot arra, hogy a magas kamatkörnyezet tartósan velünk maradhat.
Trump keddi bejelentése így a részvénypiacok megnyugtatásáról is szólhat.
