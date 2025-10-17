Kiszivárgott: Zelenszkij teljes sokkban, az ukrán elnök padlót fogott, hogy Trump és Putyin Budapesten köthetik meg a békét – Tomahawk rakétákra számított, Orbán Viktort kapta

Kijev támogatásra és Tomahawk rakétákra számított, ehelyett a Budapesten tartandó Trump-Putyin csúcstalálkozóról hallott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és csapatát meglepte Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint Vlagyimir Putyinnal megállapodtak egy újabb találkozóról Magyarországon – írja az Axios jelentésére hivatkozva az Unian ukrán hírügynökség.

Zelenszkijt hidegzuhanyként érte a hír, hogy Trump és Putyin Budapesten tarthat békecsúcsot / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkijt arcon csapásként érte, hogy Trump Tomahawk rakéták átadása helyett budapesti békecsúcsról tájékoztatta

Zelenszkij csütörtökön érkezett Washingtonba azzal a reménnyel, hogy a Fehér Ház beleegyezik a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásába. Volodimir Zelenszkij elnök abban bízik, hogy Trumpnak elege lesz Putyin viselkedéséből és fokozza a Moszkvára nehezedő nyomást a háború mielőbbi, és Ukrajnának kedvező lezárása érdekében.

Azonban röviddel azután, hogy a repülőgépe leszállt, kiderült, hogy Trump már beszélt Putyinnal, és beleegyezett, hogy találkozik vele Budapesten, egy olyan ország fővárosában, amelyet Kijev az Ukrajnával szemben legkevésbé tart baráti országnak.

Trump az ukrán elnökkel való találkozója előtt jelentette be, hogy beleegyezett, hogy találkozik Putyinnal Budapesten. Azt nem részletezte, hogy pontosan mikor fog ez megtörténni, de hozzátette, hogy a csúcstalálkozóra a következő két héten belül sor kerülhet. Trump a bejelentést követően hangsúlyozta: a cél, hogy véget vessenek a „dicstelen háborúnak” Oroszország és Ukrajna között, amely évek óta súlyos emberi és gazdasági károkat okoz.

Habár Trump a nagy hatótávolságú és precíziós Tomahawk rakétákról azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak is szükségük van rájuk, a Kreml arról számolt be, hogy Putyin figyelmeztette az amerikai elnököt: bármilyen rakétaátadás Ukrajnába „komoly károkat okozna országaink közötti kapcsolatokban”.

A budapesti békecsúcs Putyinnak segíthet

Az Union arról is ír, hogy elemzők szerint

a budapesti békecsúcs a béke helyett időt adhat a Kremlnek, és gyengítheti Ukrajna támogatását.

A közelgő budapesti csúcstalálkozó máris aggodalmat kelt Európában, figyelmeztető jelnek tartják, hogy egy olyan ország fővárosában rendezik a békecsúcstalálkozót, amely blokkolja Ukrajna támogatását. Ez ugyanis Moszkvának tett engedménynek tűnik. Szlovákia miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere ugyanakkor üdvözölték Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját az orosz-ukrán háború lezárására. A politikusok elismerték Orbán Viktor és a magyar diplomácia sikerét a békecsúcs létrehozásában.