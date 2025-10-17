Kiszivárgott: Zelenszkij teljes sokkban, az ukrán elnök padlót fogott, hogy Trump és Putyin Budapesten köthetik meg a békét – Tomahawk rakétákra számított, Orbán Viktort kapta
Kijev támogatásra és Tomahawk rakétákra számított, ehelyett a Budapesten tartandó Trump-Putyin csúcstalálkozóról hallott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és csapatát meglepte Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint Vlagyimir Putyinnal megállapodtak egy újabb találkozóról Magyarországon – írja az Axios jelentésére hivatkozva az Unian ukrán hírügynökség.
Volodimir Zelenszkijt arcon csapásként érte, hogy Trump Tomahawk rakéták átadása helyett budapesti békecsúcsról tájékoztatta
Zelenszkij csütörtökön érkezett Washingtonba azzal a reménnyel, hogy a Fehér Ház beleegyezik a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásába. Volodimir Zelenszkij elnök abban bízik, hogy Trumpnak elege lesz Putyin viselkedéséből és fokozza a Moszkvára nehezedő nyomást a háború mielőbbi, és Ukrajnának kedvező lezárása érdekében.
Azonban röviddel azután, hogy a repülőgépe leszállt, kiderült, hogy Trump már beszélt Putyinnal, és beleegyezett, hogy találkozik vele Budapesten, egy olyan ország fővárosában, amelyet Kijev az Ukrajnával szemben legkevésbé tart baráti országnak.
Trump az ukrán elnökkel való találkozója előtt jelentette be, hogy beleegyezett, hogy találkozik Putyinnal Budapesten. Azt nem részletezte, hogy pontosan mikor fog ez megtörténni, de hozzátette, hogy a csúcstalálkozóra a következő két héten belül sor kerülhet. Trump a bejelentést követően hangsúlyozta: a cél, hogy véget vessenek a „dicstelen háborúnak” Oroszország és Ukrajna között, amely évek óta súlyos emberi és gazdasági károkat okoz.
Habár Trump a nagy hatótávolságú és precíziós Tomahawk rakétákról azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak is szükségük van rájuk, a Kreml arról számolt be, hogy Putyin figyelmeztette az amerikai elnököt: bármilyen rakétaátadás Ukrajnába „komoly károkat okozna országaink közötti kapcsolatokban”.
A budapesti békecsúcs Putyinnak segíthet
Az Union arról is ír, hogy elemzők szerint
a budapesti békecsúcs a béke helyett időt adhat a Kremlnek, és gyengítheti Ukrajna támogatását.
A közelgő budapesti csúcstalálkozó máris aggodalmat kelt Európában, figyelmeztető jelnek tartják, hogy egy olyan ország fővárosában rendezik a békecsúcstalálkozót, amely blokkolja Ukrajna támogatását. Ez ugyanis Moszkvának tett engedménynek tűnik. Szlovákia miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere ugyanakkor üdvözölték Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját az orosz-ukrán háború lezárására. A politikusok elismerték Orbán Viktor és a magyar diplomácia sikerét a békecsúcs létrehozásában.
A Bloomberg jelentése szerint ez a lépés aggodalmat keltett mind Kijevben, mind az európai amerikai szövetségesek körében. Celeste Wallander, a Center for a New American Security szakértője arra figyelmeztet, hogy
ha a találkozó konkrét eredmények nélkül zárul, az egy jel arra, hogy Putyin tartja kézben az irányítást.
Szergej Radcsenko történész, a Johns Hopkins Nemzetközi Tanulmányok Iskolájának munkatársa úgy véli, hogy egy második, nyomás nélküli találkozó „szinte meggondolatlan” lépés lehetne és még nem látja a lehető legnagyobb nyomást.
Maria Snegova, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának kutatója pedig úgy látja, hogy
Putyin gyakorlatilag időt nyer: „Késleltetni fogja a létfontosságú fegyverek Ukrajnába szállítását és az energiaszankciók bevezetését, amelyeket Trump ígért.”
A budapesti békecsúcs Magyarország nemzetközi súlyát erősítheti
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán arról számolt be, hogy történelmi jelentőségű telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, ami után megkezdődtek az előkészületek a budapesti csúcstalálkozóra – az orosz–ukrán háború lehetséges végpontjára.
Budapest földrajzi elhelyezkedése és politikai szimbolikája miatt különösen alkalmas a két nagyhatalom közötti diplomáciai megbeszélésekhez, így a találkozó Magyarország nemzetközi súlyát is erősítheti.
