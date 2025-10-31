A vámháború miatt lassan kimerülnek az amerikai kávékészletek, a 22-es csapdájában az importőrök
Gyors ütemben merítik ki a kávékészleteiket az amerikai pörkölők, amelyek alig várják a kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Brazília között. Jó hír számukra, hogy mindkét elnök reményét fejezte ki vámháború lezárására, a gyors megegyezésre, és kivételesen az amerikai kongresszus is lépett: a szenátus republikánus szavazatokkal, 52-48 arányban elfogadott egy törvényt, amely megsemmisíti a dél-amerikai országra kivetett vámokat.
Donald Trump elnök augusztus 1-jei hatállyal vetett ki 50 százalékos vámot a Brazíliából érkező árucikkekre kereskedelmi és politikai indokokra, például a Jair Bolsonaro volt elnök elleni eljárásra hivatkozva. Az elnök szokásos indokát, a deficitet ezúttal nem használhatta, mivel az Egyesült Államok 410 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet halmozott fel Brazíliával szemben az elmúlt 15 évben, emlékeztetett a Reuters.
A költségek megugrása miatt azóta a felére zuhant az Egyesült Államokba irányuló brazil kávékivitel.
Kiesett a legnagyobb exportőr a legnagyobb piacról
Brazília a világ legnagyobb kávétermelője és az Egyesült Államok a legnagyobb fogyasztó. Ami nagyobb probléma az amerikaiak számára, hogy a felhasznált mennyiség harmadát, pontosan 32 százalékát Brazília adta,
a helyi termelők csupán a hazai kereslet 1 százalékát képesek kielégíteni.
A magas vámok nagy károkat és zavarokat okoztak a 340 milliárd dolláros amerikai kávéiparban: az importőrök nyakán maradtak a brazil szállítmányok, a pörkölők bírságot fizettek a megrendelések lemondásáért, a fogyasztók pedig akár 40 százalékkal is többet fizetnek reggeli kávéjukért.
A bírság összege 20-25 dollár zsákonként; egy zsák hatvan kiló kávét jelent, amelynek az ára jelenleg vám nélkül 515 dollár körül mozog. (Egy dollár 335,9 forint.) Az Egyesült Államok 25 millió zsák kávét fogyaszt évente.
A 22-es csapdájában a pörkölők
A meglévő készletek várhatóan decemberre minimális szintre csökkennek, ami növeli a nyomást a pörkölőüzemekre és kávézóláncokra, hogy más forrásból találjanak kávét olyan áron, ami még némi nyereséget is biztosít a számukra.
„A vámmal az a baj, hogy nem a viszonosságról vagy a kereskedelemről szól, hanem büntető jellegű, politikai és személyes. Ez Trump és Lula közötti ügy” – panaszkodott a Reutersnek Steven Walter Thomas, az amerikai importőr Lucatelli Coffee tulajdonosa.
Nem Brazília fizeti, hanem én – én és az ügyfeleim
– tette világossá.
A Lucatelli egyelőre floridai raktárában tárol 720 ezer dollár értékű kávébabot, amelyet még a vámok bevezetése előtt rendelt, de utána érkezett meg. Addig nem kell kifizetni a tarifákat, amíg az áru a raktárban van, de akkor igen, ha tovább akarják azt adni.
A készlet egy részét így inkább továbbküldi Kanadába, ez azonban további jelentős kiadásokkal jár. „Ez a 22-es csapdája: várunk és reménykedünk egy kereskedelmi megállapodásban, vagy kivérzünk amiatt, hogy máshová szállítjuk a kávét” – mondta Thomas.
A két elnök kész a vámháború lezárására
Némi reményt jelent, hogy a jelek szerint mindkét ország kész a megegyezésre. „Azt hiszem, meg fogunk állapodni Brazíliával. Nagyon jól kijövünk egymással” – mondta Donald Trump, miután Kuala Lumpurban, az ASEAN-csúcson egyeztetett brazil kollégájával.
Az NBC News tudósítása szerint Luiz Inácio Lula da Silva is „nagyon jónak” minősítette a találkozót, és meggyőződését fejezte ki, hogy sikerül tető alá hozni a kereskedelmi megállapodást.
Lula egy írásos dokumentumot nyújtott át Trumpnak, amelyben érveket sorolt fel az amerikai vámemelések ellen, és amelyben elismerte, hogy az Egyesült Államoknak joga van ugyanilyen intézkedéseket bevezetni, de azok „téves információkon” alapultak.
Az inflációnál gyorsabban emelkedik a kávé ára
A költségek emelkedése negatívan érinti az Egyesült Államok legnagyobb kávézóláncát, a Starbucksot is, az árrés jelentősen csökkent az elmúlt negyedévben, részben a magas kávéárak miatt, amelyek Cathy Smith pénzügyi igazgató szerint „legalább fél évig továbbra is hátráltató tényezők lesznek”.
A cég élére a tavaly szeptemberben kinevezett Brian Niccol ezért egymilliárd dolláros szerkezetátalakítási program indításával fejeli meg korábbi megszorításait.
Alternatív forrásokból drágább beszerezni a kávét,
- a kolumbiai,
- a mexikói
- és a közép-amerikai
kávébab 10 százalékkal drágult Trump vámjainak bejelentése óta, miközben
a brazil ára 5 százalékkal csökkent.
A kávé fogyasztói ára viszont drasztikusan emelkedik az Egyesült Államokban: bár szeptemberben az infláció 3 százalékra nőtt, a kávé az előző évihez képest 41 százalékkal drágult a boltokban.