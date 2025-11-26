Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget, aki beszámol az eltitkolt terveikről

Nehezen tűri a jelek szerint a Tisza Párt elnöke, hogy a sajtó részletesen foglalkozik azzal a tiszás dokumentummal, amely, mint egy valódi baloldali megszorítócsomag, kemény adóemeléseket vezetne be a magánszemélyeknél és a vállalkozásoknál is – fogalmaz a Magyar Nemzet a cikkében.

Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A több száz oldalas iratról elsőként az Index számolt be kedd reggel, de az aprólékosan kidolgozott állított szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.

Az Index cikkének megjelenése után, kedden Magyar Péter még csak azt közölte a Facebookon, hogy az írás „nevetséges hazugság”. A pártelnök azonban szerdán lépett egyet: Magyar szintén a közösségi médiában perrel fenyegetett meg mindenkit, aki beszámol az eltitkolt terveikről.

Súlyos megszorítások

A Magyar Nemzet szerint van miről beszámolni. A tervezet gyökerestül forgatná fel a közteherviselés rendszerét, brutális adó- és járulékemelésekkel teremtene elő 1300 milliárd forint többletbevételt. A baloldali tiszás megszorítócsomag például progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az adója. Emellett a megvágnák a kedvezményeket, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Jobban a vállalkozások sem járnának, a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója. Megtalálható még a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Emellett bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető dokumentumban szerepel továbbá 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, és a társadalombiztosítás teljes átalakítása. Eszerint privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.