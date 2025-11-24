Éles vita alakult ki a parlamentben a felszólalás során: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a bankrendszer és személy szerint Csányi Sándor OTP-vezér elszámoltatását követelte a miniszterelnöktől. A politikus azt állította: a Carpathian Brigade ultracsoport és számos károsult szerint Csányi – a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként és bankárként – éveken át olyan gyakorlatok részese volt, melyek „magyarok százezreit károsították meg”, különösen a devizahitelezés idején.

Kőkemény kérdést kapott Orbán Viktor a parlamentben Csányi Sándorról, nem tudta mire vélni: „A múlt héten vettem el 190 milliárd forintot a bankoktól” / Fotó: www.arpadkurucz.com

Toroczkai azt kérdezte: „Mikor számoltatja el végre a kormány a bankárokat és közöttük Csányi Sándort?”. Szerinte a kabinet továbbra is a bankoknak kedvez kamattámogatásokkal és konstrukciókkal, ahelyett hogy kemény fellépést tanúsítana a pénzintézetekkel szemben.

Orbán Viktor válaszában először jelezte: a futball – legyen szó a magyar válogatottról vagy az MLSZ-ről – szerinte csak korlátozottan tartozik a parlamenti viták körébe. Úgy fogalmazott, hogy a magyar labdarúgás valaha a világ élvonalához tartozott, majd visszaesett, és „minden ilyen kudarcot ki kell javítani”.

A kormány a miniszterelnök szerint ott segít, ahol tud – különösen az utánpótlás területén.

A miniszterelnök visszautasította azokat a kijelentéseket is, melyek szerint a kabinet a bankok érdekeit védené. Felidézte: a kormány vezette be a kamatstoppot, és most éppen a kis- és középvállalkozások támogatásának forrását teremti elő a bankadó emelésével.

Toroczkai viszontválaszában azt kifogásolta, hogy a kormány szerinte újra és újra a pénzintézeteket helyezi előtérbe – például kamattámogatásokkal –, miközben szerinte a magyar lakhatási válságra továbbra sincs hatékony válasz, és nem indul bérlakásprogram.

A miniszterelnök zárásként erős mondattal reagált a vádakra: „Éppen a múlt héten vettem el 190 milliárd forintot a bankoktól”. Orbán Viktor ezzel a megemelt különadóra utalt, melyet a kormány a kkv-k támogatási programjainak finanszírozásához kíván felhasználni.

Hozzátette: a bankok pártjaként inkább a Tisza Pártot látja.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy a megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket. A politikus szerint a bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, az adózás utáni eredmény 1500 milliárd fölött várható. Csak két ország tudott a magyarnál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.