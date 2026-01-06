Deviza
EUR/HUF384,47 +0,08% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,34 +0,16% RON/HUF75,55 +0,09% CZK/HUF15,91 +0,2% EUR/HUF384,47 +0,08% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,34 +0,16% RON/HUF75,55 +0,09% CZK/HUF15,91 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77% BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fűtés
Energiaügyi Minisztérium
kikapcsolási moratórium

Rendkívüli bejelentést tett a lakosságnak az áramról és a gázról az MVM elnöke: ez a döntés – videó

Az extrém időjárás miatt hozták meg a döntést, melynek értelmében senkinél nem kapcsolják ki sem a gázt, sem a villanyt. A kikapcsolási moratórium kedden járt volna le.
VG
2026.01.06, 17:49
Frissítve: 2026.01.06, 19:48

Úgy döntött az Energiaügyi Minisztérium, hogy az extrém hideg időjárás miatt, a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot meghosszabbítja a hónap végéig, így a lakosság számára sem villany-, sem gázszolgáltatás nem kerül kikapcsolásra – közölte Facebook-videójában Czepek Gábor miniszterhelyettes.

Konvektor macskával-01
Az extrém hideg miatt nem jár le a kikapcsolási moratórium / Fotó: Németh András Péter

A kikapcsolási moratórium vége várhat, a cél az, hogy mindenki biztonságos és fűtött otthonba térjen haza

A politikus szerint megtették a szükséges jogi lépéseket, mivel a cél az, hogy ebből a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza.

Czepek Gábor hétfőn arról számolt be, hogy a nagy energiaszolgáltatók

  • az MVM csoport,
  • az E.ON,
  • és az Opus elosztó vállalatok

felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, de elrendelték a készenlétet, így rendelkezésre állnak a javító kapacitások és szakemberek.

A tárca korábban már beszámolt arról, hogy az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított.

A téli időszakra a Magyar Honvédség is felkészült, erről hétfőn Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke számolt be, míg kedden a rendőrség már fotókat is közzétett, ahogy Rába és Unimog teherautókkal elindulnak a hóval elzárt területekre segíteni.

Orbán Viktor operatív törzset állított fel

Korábban, még az előrejelzések alapján pedig Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset is felállított a hóhelyzet kezelése érdekében.

Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu