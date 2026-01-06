Rendkívüli bejelentést tett a lakosságnak az áramról és a gázról az MVM elnöke: ez a döntés – videó

Úgy döntött az Energiaügyi Minisztérium, hogy az extrém hideg időjárás miatt, a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot meghosszabbítja a hónap végéig, így a lakosság számára sem villany-, sem gázszolgáltatás nem kerül kikapcsolásra – közölte Facebook-videójában Czepek Gábor miniszterhelyettes.

Az extrém hideg miatt nem jár le a kikapcsolási moratórium / Fotó: Németh András Péter

A kikapcsolási moratórium vége várhat, a cél az, hogy mindenki biztonságos és fűtött otthonba térjen haza

A politikus szerint megtették a szükséges jogi lépéseket, mivel a cél az, hogy ebből a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza.

Czepek Gábor hétfőn arról számolt be, hogy a nagy energiaszolgáltatók,

az MVM csoport,

az E.ON,

és az Opus elosztó vállalatok

felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, de elrendelték a készenlétet, így rendelkezésre állnak a javító kapacitások és szakemberek.

A tárca korábban már beszámolt arról, hogy az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított.

A téli időszakra a Magyar Honvédség is felkészült, erről hétfőn Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke számolt be, míg kedden a rendőrség már fotókat is közzétett, ahogy Rába és Unimog teherautókkal elindulnak a hóval elzárt területekre segíteni.

Orbán Viktor operatív törzset állított fel

Korábban, még az előrejelzések alapján pedig Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset is felállított a hóhelyzet kezelése érdekében.

Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.