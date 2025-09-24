Új szabályok vonatkoznak az ukrán állampolgárok határátlépésére – hosszabb ellenőrzés várható

Szvitlana Krisa, az ukrán külügyminisztérium konzuli szolgálatának helyettes vezetője azt mondta, a rendszer arcfotót, négy ujjlenyomatot (12 éves kor felett), útlevéladatokat, valamint belépési és kilépési időpontokat tárol. Ugyanakkor az eddigi kézi pecsételést teljesen kiváltja a digitális adatbázis – írja a Kiszo.

Hosszabb határátlépésre kell számítaniuk az ukránoknak / Fotó: NurPhoto via AFP

A rendszer a 180 napos tartózkodási időből automatikusan levonja az aktuálisat. Ugyanakkor a bevezetés időszakában, azaz október 12. után a határátlépés egy-két órával is hosszabb lehet, így az utazóknak erre időt kell szánniuk.

A biometrikus adatok megadása (arcfotó és ujjlenyomat) kötelező. Aki ezt megtagadja, az nem léphet be az EU-ba.

A rendszer nemcsak az EU tagállamaiban, hanem Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban és Norvégiában is életbe lép. Az EU célja a biztonság növelése, az okmányhamisítás megelőzése és a határok átlépésének átláthatóbb nyomon követése.

Tömegesen mondanak fel a fiatalok

A fiatal férfiak tömegesen mondanak fel az ismert ukrajnai áruházláncokban, mint az ATB és a Foxtrot. A munkaerő elvándorlásáról számolt be a Nova Posta és a !FEST étteremlánc is, valamint más kereskedelmi és vendéglátóhelyek.

Az aggódó cégvezetők azt mondják, hogy ez

a folyamat az utóbbi időben vált tömegessé – mióta a kormány engedélyezte, hogy 18–22 éves fiatal férfiak elhagyhassák Ukrajnát.

A Nova Posta cégnél, ahol főként fiatalok dolgoznak, az elmúlt 10 napban 170 munkavállaló nyújtotta be felmondását. A tömeges elbocsátás a népszerű !FEST étteremláncnál is megfigyelhető. A jelentések szerint onnan már a fiatal férfiak 20 százaléka távozott. Tömegesen hagyják el a munkahelyüket a szakácsok, pincérek és baristák.

Különösen érzékelhető az elbocsátások hatása az ATB szupermarket-hálózatnál, amely Ukrajna legnagyobb kiskereskedelmi lánca. A cég vezetése elismeri, hogy a legnagyobb munkaerő-áramlás a fiatal dolgozók – pénztárosok, raktári dolgozók és eladók – körében tapasztalható. Néhány üzletben már nehézségek adódnak a műszakok megszervezésében és az áruházi munkaterületek zavartalan működésének biztosításában.