NATO-tagállamba vonul be az ukrán hadsereg: vadonatúj bázison képzik ki őket Oroszország ellen – a Nyugat is beletanulna a drónháborúba

Lengyelországban, Nowa Deba gyakorlóterén megnyílt a Camp Jomsborg kiképzőközpont, ahol egyszerre akár ezerkétszáz ukrán katona kaphat kiképzést. A nemzetközi kezdeményezés a NATO-országok összefogását jelképezi, és egyben az ukrán hadsereg tapasztalatainak átadását is szolgálja.
VG/MTI
2025.10.01., 14:26

Lengyelország délkeleti részén, Nowa Deba gyakorlóterén szerdán ünnepélyesen megnyitották a Camp Jomsborg nevű kiképzőközpontot, amelyet kifejezetten az ukrán hadsereg számára hoztak létre. A megnyitón a lengyel, a norvég és az észt védelmi miniszter is részt vett, a ceremónia pedig egyszerre volt szimbolikus és gyakorlati erődemonstráció.

Exercise Federation 'IRON DEFENDER-25' In Nowa Deba ukrán hadsereg
Lengyelország délkeleti részén avatták fel a Camp Jomsborg kiképzőközpontot, ahol norvég, észt és más NATO-országok fegyveres erői készítik fel az ukrán hadsereg katonáit / Fotó: NurPhoto via AFP

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter úgy fogalmazott: a jelenlét célja az volt, hogy bemutassák az egységet, az ellenálló képességet és a felkészültséget, amely Ukrajna támogatását jellemzi. Hozzátette: a kiképzés nem egyirányú, hiszen az ukrán katonák is átadják tapasztalataikat, különösen a drónok alkalmazásában, ahol az ukrán hadsereg úttörő megoldásokat dolgozott ki.

NATO-szintű kiképzést kap az ukrán hadsereg

A központban egy időben 1200 ukrán katona képzése zajlik majd, amelyet elsősorban norvég oktatók irányítanak. Jelenleg 250 norvég katona van a helyszínen, de jövőre már ötször 500 fős rotációval tervezik a kiképzői jelenlétet. Észtország és más NATO-tagállamok szintén részt vesznek a programban, ami hosszú távon növeli az ukrán hadsereg harcképességét.

A lengyel védelmi minisztérium közleménye szerint a központ egy újabb pillére a szövetségesek támogatásának, amely nemcsak Ukrajna ellenállását erősíti, hanem a NATO-országok közötti védelmi együttműködést is. 

A drónindító bázis és a közös tréningek révén ráadásul a nyugati hadseregek közvetlenül tanulhatják meg az ukrán tapasztalatokat, amelyek a frontvonalon bizonyítottak.

A Camp Jomsborg létrejötte tehát egyszerre válasz az orosz agresszióra és egy új szint a NATO keleti szárnyának az integrációjában. A következő hónapokban kiderül, milyen gyorsan tudják az ukrán katonák beépíteni a megszerzett tudást a gyakorlatba.

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.

 

