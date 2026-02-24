Hivatalos: 230 milliárd forintból épül magyar autópálya a román határig, megmondták, mikorra készül el – de előtte jön az 50 milliárdos csomópont

A szakképzésről, a Versenyképes Járások Programról, a HÉV korszerűsítéséről és a határon túliak szavazati jogáról is beszéltek a képviselők az azonnali kérdések során a parlamentben, hétfőn este. Herczeg Tamás (Fidesz) azt mondta, szeretné, ha az M44-es út nem érne véget Békéscsabánál. Arról érdeklődött, tartható-e a terveknek megfelelően az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának megépítése.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ágh Péter, a közlekedési minisztérium államtitkára azt mondta, 2016 óta folyamatosan zajlik az M44-es út építése; több mint 125 kilométer utat adtak át mintegy 511 milliárd forint értékben. 2027-re készül el az M5–M44-csomóponti rendszer 50 milliárd forint értékben, 2030 után pedig elkészül a Békéscsaba–országhatár közötti szakasz, amelynek beruházási költsége 230 milliárd forint.

M44: így viszik el a román határig

Tavasszal indul az M44-es kunszentmártoni fel- és lehajtóágának építése. A most bejelentett kunszentmártoni projekt keretében új fel- és lehajtóágak, valamint a hozzájuk tartozó lassító- és gyorsítósávok létesülnek, amelyek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd a gyorsforgalmi úthoz, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva.

A munkaterület átadása-átvétele már megtörtént, a kivitelezési szerződés alapján a csomópont befejezése és a teljes átadás legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható. Az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti teljes szakaszát tavaly áprilisban adták át, ezzel jelentős javulást hozva a régió közlekedési kapcsolataiban.

A főútvonal elkészülte óta tovább folytatódnak a kapcsolódó fejlesztések: jelenleg is zajlik az M5-ös és M44-es csomópontjának építése. A közelmúltban pedig Kónya István vármegyei tanácsnok tett közzé friss információkat az M44-es gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint elmondta, az M44-es Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervismertetőjét tartották a napokban.

Többek között Doboz előtt új Kettős-Körös-híd fog épülni, magát a községet pedig északról fogja elkerülni az M44-es út. Sarkad és Sarkadkeresztúr között külön szintű csomópont létesül, hiszen a Sarkad és Sarkadkeresztúr közötti 4219-es út teljes mértékben meg fog újulni. Emellett egy új pihenőhelyet létesítenek Méhkerék előtt.