Olcsónak számít a Microsoft részvénye

A közép-hosszú távú várakozások két számjegyű bevételnövekedést jeleznek előre a következő évekre, miközben a profitabilitás javulása is fenntartható maradhat: Idővel akár a 38 százalékos szintet is megközelítheti a Microsoft nettó profitmarzsa.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2026.02.24, 06:49

Az elmúlt években nem igazán szoktak hozzá a befektetők a Microsoft gyengélkedéséhez, azonban idén mégis markáns mínuszok jelentek meg a tech óriás grafikonján. Ráadásul első pillantásra a mögöttes fundamentumok sem indokolnának közel 18 százalékos visszaesést az idei esztendőben, hiszen javuló bevételek és erősödő profitabilitás mutatkozik, miközben az előrejelzések is pozitív összképet festenek a társaságról. Bár látni kell, hogy a szélesebb körben is alulteljesítés bontakozott ki az amerikai szoftvercégek piacán, miközben egyre több a bizonytalanság az AI-fejlesztések és beruházások megtérülése kapcsán.

Microsoft, mesterésges intelligencia
Idővel akár a 38 százalékos szintet is megközelítheti a Microsoft nettó profitmarzsa / Fotó: LCV / Shutterstock

A június végéig tartó üzleti évére vonatkozólag a Microsoft is megemelte a CapEx kiadásra tett előrejelzését, amely tovább mélyítette a bizonytalanságot a befektetők körében. Az AI-verseny továbbra is feszességet mutat, így idővel tovább nőhetnek a várakozások a monetizáció javulása kapcsán is. A Microsoft AI-támogatott termékei iránti kereslet azonban továbbra is dinamikus növekedési tendenciát mutat, miközben a felhőszegmens, az Azure is tovább növekedhet.

A közép-hosszú távú várakozások tehát változatlanul két számjegyű bevételnövekedést jeleznek előre a következő évekre, miközben a profitabilitás javulása is fenntartható maradhat, idővel akár a 38 százalékos szintet közelítheti a nettó profitmarzs. Rövidebb időtávon a nagyobb kiadással járó beruházások visszafoghatják a profitnövekedési ütemet, miközben a cash flow termelést is negatívan érinthetik.

Ennek fényében az idén látott heves reakció következtében a vállalat relatív értékeltségi mutatószámai terén is jelentős diszkont bontakozott ki, többek között a Magnificent 7 csoportján belül is alulértékeltség jelei mutatkoznak a Microsoftnál. Ezenfelül, ha az elmúlt években látott előretekintő P/E-ráták alakulását vizsgáljuk meg, akkor is a 2022–2023-as mélypontokat közelíti a Microsoft, míg a 2020-as években látott gyors visszaesés során elért mélypontokat le is törte immár, és jelenleg is 21-22 körüli szinteken mozog a mutatószám. Emellett nemcsak az előretekintő, de a historikus mutatószámok is érdemi diszkont jeleit mutatják, tehát szemmel látható, hogy a befektetők a negatív piaci szentiment és az AI körüli bizonytalanság miatt váltak a vártnál is pesszimistábbá.

 

A csúcsokhoz képest látott 30 százalék közeli visszaesés is ritkán látott képet fest a Microsoftról, ráadásul a múltban látott nagyobb visszaeséseket sokszor szélesebb piaci gyengélkedés kísérte, míg idén az S&P 500 index ellenállóság jeleit mutatja. Tehát a menedzsment számára kiemelt feladat lehet, hogy biztosítsa a befektetőket az AI-beruházások sikerével kapcsolatban, miközben a cég stabil és erős profittermelést produkálhat a következő negyedévek során is.

