Moszkvának nem érdeke a Barátság kőolajvezeték támadása: a kazah olaj is érintett – nagyon nem jönne jól egy konfliktus Asztanával

Az ukrán–orosz katonai konfliktus számos ellentmondásos oldalához tartozik az Ukrajnán átvezető olajtranzit út, a Barátság kőolajvezeték. Noha a vezeték mindkét ága (északi, déli) áthalad Ukrajna területén, a háborús jelentések egy része szerint az ukrán erők többször támadták a földben rejtőző és a pontos vezetékútvonalat biztonsági okokból szigorúan titokban tartó Druzsbát.

A Barátság kőolajvezeték egy szakaszának építése 1975-ben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Tavaly nyáron több ízben is bombázták a vezetéket, és azóta is többször is volt példa erre, legutóbb hétfőre virradó éjjel. Az ukránok és a Nyugat nagy része szerint az oroszok voltak, Moszkva szerint maguk az ukránok bombázták, robbantották fel a vezetékeket. Az oroszokat vádolni már azért is furcsa, mert a Druzsbán keresztül szállítják az oroszországi vezetékekben hosszú száz kilométereken át a kazahsztáni kőolaj egy részét is a német vásárlóknak.

Az oroszoknak egy újabb konfliktus – ezúttal a kazahokkal – nagyon nem hiányzik a jelenlegi helyzetben.

Készletek

A Druzsba története érdekes és egyben roppant ellentmondásos is. Érdekek tucatjai ütköznek, beleértve az amerikai, orosz és közép-ázsiai érdekeltségeket, a Kaszpi-tenger térségét, a tengerfenékben lapuló gigászi kőolaj- és földgázbuborékokat.

Kőolajtartalékokban világelső Venezuela,

az USA a nyolcadik,

Oroszország a kilencedik helyen áll – minimális különbséggel.

Ami a földgázt illeti,

a Kaszpi-tenger délkeleti részén elterülő Türkmenisztán például nagyobb készletekkel rendelkezik, mint az USA.

De a legtöbb földgáza Oroszországnak van, mintegy háromszor annyi, mint az ötödik-hatodik helyezett USA-nak.

Oroszország, Irán és Katar ellenőrzi a világ földgáztartalékainak több mint a felét.

Átállási kísérletek

Magyarország sem marad ki a sokváltozós egyenletből. A pozsonyi (bratislavai) Mol-tulajdonú finomítóban a Kazahsztánból származó, a könnyű és „édes” kőolajtípusokhoz sorolt, a KazMunayGaz (KMG) által tengeren a horvátországi olajlefejtő kikötőbe (Omisalj) szállított olaj egyike annak a 14 (!) fajta kőolajnak, amelyet a magyarok kipróbálnak a szlovákiai finomítóban, és amely átveheti az orosz Ural keverék helyét a magyar érdekeltségű finomítókban.