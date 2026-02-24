Deviza
EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14% EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,5 -0,91% BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,5 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Barátság-kőolajvezeték
olajfinomító
Kazahsztán
Mol

Moszkvának nem érdeke a Barátság kőolajvezeték támadása: a kazah olaj is érintett – nagyon nem jönne jól egy konfliktus Asztanával

Oroszország alapvető érdeke, hogy a nyugatra tartó kőolajszállítások zökkenőmentesek maradjanak. A Barátság kőolajvezeték elleni támadások a kazah tranzitot is érinthetik – Moszkvának nagyon nem jönne jól a jelenlegi helyzetben egy konfliktus Kazahsztánnal.
Dunai Péter
2026.02.24., 07:30

Az ukrán–orosz katonai konfliktus számos ellentmondásos oldalához tartozik az Ukrajnán átvezető olajtranzit út, a Barátság kőolajvezeték. Noha a vezeték mindkét ága (északi, déli) áthalad Ukrajna területén, a háborús jelentések egy része szerint az ukrán erők többször támadták a földben rejtőző és a pontos vezetékútvonalat biztonsági okokból szigorúan titokban tartó Druzsbát. 

Barátság Barátság-kőolajvezeték építése
A Barátság kőolajvezeték egy szakaszának építése 1975-ben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Tavaly nyáron több ízben is bombázták a vezetéket, és azóta is többször is volt példa erre, legutóbb hétfőre virradó éjjel. Az ukránok és a Nyugat nagy része szerint az oroszok voltak, Moszkva szerint maguk az ukránok bombázták, robbantották fel a vezetékeket. Az oroszokat vádolni már azért is furcsa, mert a Druzsbán keresztül szállítják az oroszországi vezetékekben hosszú száz kilométereken át a kazahsztáni kőolaj egy részét is a német vásárlóknak. 

Az oroszoknak egy újabb konfliktus – ezúttal a kazahokkal – nagyon nem hiányzik a jelenlegi helyzetben. 

Készletek

A Druzsba története érdekes és egyben roppant ellentmondásos is. Érdekek tucatjai ütköznek, beleértve az amerikai, orosz és közép-ázsiai érdekeltségeket, a Kaszpi-tenger térségét, a tengerfenékben lapuló gigászi kőolaj- és földgázbuborékokat. 

  • Kőolajtartalékokban világelső Venezuela, 
  • az USA a nyolcadik, 
  • Oroszország a kilencedik helyen áll – minimális különbséggel. 

Ami a földgázt illeti, 

  • a Kaszpi-tenger délkeleti részén elterülő Türkmenisztán például nagyobb készletekkel rendelkezik, mint az USA. 
  • De a legtöbb földgáza Oroszországnak van, mintegy háromszor annyi, mint az ötödik-hatodik helyezett USA-nak. 
  • Oroszország, Irán és Katar ellenőrzi a világ földgáztartalékainak több mint a felét. 

Átállási kísérletek 

Magyarország sem marad ki a sokváltozós egyenletből. A pozsonyi (bratislavai) Mol-tulajdonú finomítóban a Kazahsztánból származó, a könnyű és „édes” kőolajtípusokhoz sorolt, a KazMunayGaz (KMG) által tengeren a horvátországi olajlefejtő kikötőbe (Omisalj) szállított olaj egyike annak a 14 (!) fajta kőolajnak, amelyet a magyarok kipróbálnak a szlovákiai finomítóban, és amely átveheti az orosz Ural keverék helyét a magyar érdekeltségű finomítókban. 

A kazah olaj útja

A KMG által szállított kazah olaj is az országban bányászott olajfajták keveréke (blend). A KazMunayGaz által a magyaroknak szállított olajkeverék neve: CPC Blend. Ennek nagy részét három lelőhely adja: 

  • a Kaszpi-tenger északi csücskén lévő tengizi (ahol Kazahsztán legnagyobb olajmezője van), 
  • a karacsaganaki és 
  • a kasagani. 

Ez utóbbit a Kaszpi-tenger fenekén, az itt sekély tengerből (mélység 3–9 méter) hozzák a felszínre. A CPC Blend a Caspian Pipeline Consortium 1500 kilométeres csővezetékről kapta a nevét, amely Oroszország novorosszijszki kikötőjéig a „magyar” olajat is szállítja. Onnan kazah olajtankerrel megy tovább az Adrián lévő horvát olajkikötőig, Omisaljig, majd pedig az Adria csővezetéken át Százhalombattáig, az olajfinomítóig fut a kazahsztáni olaj.

Barátság kőolajvezeték: korábban is volt példa szabotázsra

Máig nem derült rá fény, kik szennyezhették szándékosan a Druzsbán nyugat felé szállított oroszországi kőolajat 2019 áprilisában. Először Fehéroroszországban észlelték a normális szint 20-30-szorosát elérő szennyezést. A vegyészek kiderítették, hogy szerves klór tartalmú anyagok kerültek a vezetékbe, amelyet aztán le is kellett állítani. A szabotázs következtében 4,3 millió tonna olaj vált használhatatlanná.

Műszaki paraméterek: a legnagyobb acélcső átmérő: 1220 milliméter. A rendszer hossza 3800–5100 kilométer. Ezzel a világ egyik legnagyobb csővezetékrendszere. Elméleti kapacitása meghaladja az évi 100 millió tonna kőolajat. Összesen 46 szivattyúállomás, 38 kisegítő szivattyú áll rendelkezésre. Az újabb adatok szerint csökkent a szállítási képesség évi 59–69 millió tonnára. A kőolajat raktározó tartályok befogadóképessége 1,5 millió köbméternyi olaj. A Druzsba tulajdonosai: Oroszországban a Transznyefty, Fehéroroszországban a Gomeltransznyefty, Ukrajnában az Ukrtransznafta, Lengyelországban és Németországban a PERN, Magyarországon a Mol csoport, Szlovákiában a Transpetrol, Csehországban a Mero.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
96 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor kíméletlen levelet írt az EU-nak: abszurd, ami történik, lehetetlent kérnek tőle – Magyarország totálisan blokkolja Ukrajnát

Orbán Viktor szerint abszurd helyzet, hogy Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelmegállapodás betartását kéri számon, miközben Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.
4 perc
Nagy Márton

Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és az osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton

Lead A nemzetgazdasági miniszter úgy véli, a kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát. Nagy Márton szerint túl sok bank működik Magyarországon.
3 perc
vasút

Budapest–Belgrád: Lehull a lepel a vasúti gigaprojektről, két időpontban lesz a start – elárulta a MÁV, mikor érik el a teljes kapacitást

Technikai okok állnak a háttérben, a vonatbefolyásoló rendszer és a működéséhez szükséges távközlési technika lassítja némileg a kezdést, de eltérő a szerb és magyar szakaszon közlekedő vonatok áramszedője, és a sebességkülönbségből adódó menetrendet is össze kell hangolni.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu