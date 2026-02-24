Ki nem találná, hol jelent meg Ursula von der Leyen az orosz-ukrán háború negyedik évfordulóján: amit mondott, mindent elárul a jövőről – videó

Az Európai Bizottság háborúpárti elnöke, Ursula von der Leyen kedden megérkezett az ukrán fővárosba, ahol a 2022 februárjában kirobbant orosz–ukrán háború kezdete óta immár tizedik alkalommal tett látogatást. A négyéves évfordulón tett útjára António Costa, az Európai Tanács elnöke is elkísérte — számolt be róla a Magyar Nemzet.

António Costa, az Európa Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: Piroschka van de Wouw / Reuters

A háború mellett foglalt állást Európa vezetése

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az EU szerint a tagállamoknak be kell tartaniuk a decemberben elfogadott kölcsönmegállapodást. Arról azonban nem volt szó, hogy Ukrajna veszélybe sodorhatja a magyar energiaellátást, így Brüsszel fenyegetőzése üresen cseng. Von der Leyen saját X-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:

Kijevben vagyok, tizedik alkalommal a háború kezdete óta. Hogy megerősítsem: Európa rendíthetetlenül áll Ukrajna mellett – pénzügyileg, katonailag és ezen a kemény télen át is. Azért, hogy hangsúlyozzam tartós elkötelezettségünket Ukrajna igazságos harca iránt. És hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az ukrán népnek és a támadónak egyaránt: nem fogunk engedni, amíg a béke helyre nem áll. Béke Ukrajna feltételei szerint.

Atónio Costa a Reuters által idézett levelében azonban a következőket hangsúlyozta:

Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, elkötelezettek döntésük mellett. Ennek megszegése az őszinte együttműködés elvének megsértését jelenti.

Hozzátette, hogy „egyetlen tagállam sem engedheti meg magának, hogy aláássa az Európai Tanács által kollektíven hozott döntések hitelességét”, utalva a decemberi csúcson jóváhagyott kölcsönre.

Brüsszel szerint nem akadály, ha egy tagállam energiaellátását szabotálják

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter múlt hét pénteken azt hangsúlyozta, hogy amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a Magyarország felé tartó olajszállítást, addig Magyarország blokkolni fog minden kedvező uniós döntést, amely Ukrajna pénzügyi támogatását szolgálná, beleértve a szóban forgó hitel kifizetését is.

Szijjártó szerint ugyanis semmiféle műszaki akadály nem áll a kőolajszállítás útjában, és szerinte az ukrán kormány politikai célokból tartja fenn a korlátozást, amely a magyar energiaellátás biztonságát veszélyezteti.