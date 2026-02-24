Nem erre számított Fico: hencegnek az ukránok, egyáltalán nem fáj nekik, hogy Szlovákia lekapcsolta az áramot – de maradt még egy golyó a csőben

Az ukrán–szlovák villamosenergia-kapcsolatok körül kialakult vita újabb fejezethez érkezett, miközben a háttérben az olajtranzit leállása, uniós szankciós egyeztetések és éles politikai nyilatkozatok is feszültséget keltenek a térségben — közölte az Ekonomicsna Pravda.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (balra) és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke / Fotó: Nemes János

Nem befolyásolja Ukrajna energiaellátását

Az ukrán rendszerirányító, az NEC Ukrenergo közlése szerint a Szlovákiából érkező sürgősségi villamosenergia-szállítások leállítása nem befolyásolja érdemben Ukrajna egységes energiarendszerének működését. A társaság hangsúlyozta: legutóbb több mint egy hónapja kértek ilyen jellegű segítséget, és az akkor is korlátozott volumenű, rövid távú szállítás volt.

A szlovák irányból érkező vészhelyzeti energiaimport egyébként is ritkának számított.

A vállalat azt is jelezte, hogy hivatalos értesítést egyelőre nem kaptak a szlovák átviteli rendszerirányítótól, a SEPS-től a kölcsönös sürgősségi segélynyújtásról szóló megállapodás egyoldalú felmondásáról. Mindkét rendszerirányító teljes jogú tagja az európai hálózati együttműködést koordináló ENTSO-E szervezetnek, így kapcsolataiknak az uniós működési szabályokhoz kell igazodniuk. Ugyanakkor 2026. február 23-án az Ukrenergo levelet kapott a szlovák féltől a sürgősségi segélynyújtásra vonatkozó szerződés fizetési feltételeinek felülvizsgálatáról, amelynek elemzése folyamatban van.

A közlemény szerint jelenleg nincs szó a Szlovákiából származó kereskedelmi villamosenergia-import korlátozásáról, az elosztott határkeresztező kapacitásokat továbbra is aukciók alapján használják.

A háttérben valós okok húzódnak meg

A feszültség hátterében az olajtranzit kérdése áll. A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát január végén orosz támadás érte, ami miatt a szállítás Szlovákia és Magyarország irányába is szünetel. Kijev szerint a károk helyreállítása folyamatban van, és a kiesés műszaki okokra vezethető vissza.

A szlovák és a magyar kormány viszont többször jelezte: álláspontjuk szerint a vezeték már alkalmas lenne az üzemelésre, és a késlekedés mögött politikai megfontolás is állhat.

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot, és korábban kilátásba helyezte ezt a lépést arra az esetre, ha nem indul újra az olajszállítás. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Budapest blokkolni fogja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciócsomagját, amíg nem áll helyre a kőolajtranzit Magyarország felé. Emellett felmerült az Ukrajnába irányuló áram- és földgázexport felfüggesztésének lehetősége is.