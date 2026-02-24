Nem erre számított Fico: hencegnek az ukránok, egyáltalán nem fáj nekik, hogy Szlovákia lekapcsolta az áramot – de maradt még egy golyó a csőben
Az ukrán–szlovák villamosenergia-kapcsolatok körül kialakult vita újabb fejezethez érkezett, miközben a háttérben az olajtranzit leállása, uniós szankciós egyeztetések és éles politikai nyilatkozatok is feszültséget keltenek a térségben — közölte az Ekonomicsna Pravda.
Nem befolyásolja Ukrajna energiaellátását
Az ukrán rendszerirányító, az NEC Ukrenergo közlése szerint a Szlovákiából érkező sürgősségi villamosenergia-szállítások leállítása nem befolyásolja érdemben Ukrajna egységes energiarendszerének működését. A társaság hangsúlyozta: legutóbb több mint egy hónapja kértek ilyen jellegű segítséget, és az akkor is korlátozott volumenű, rövid távú szállítás volt.
A szlovák irányból érkező vészhelyzeti energiaimport egyébként is ritkának számított.
A vállalat azt is jelezte, hogy hivatalos értesítést egyelőre nem kaptak a szlovák átviteli rendszerirányítótól, a SEPS-től a kölcsönös sürgősségi segélynyújtásról szóló megállapodás egyoldalú felmondásáról. Mindkét rendszerirányító teljes jogú tagja az európai hálózati együttműködést koordináló ENTSO-E szervezetnek, így kapcsolataiknak az uniós működési szabályokhoz kell igazodniuk. Ugyanakkor 2026. február 23-án az Ukrenergo levelet kapott a szlovák féltől a sürgősségi segélynyújtásra vonatkozó szerződés fizetési feltételeinek felülvizsgálatáról, amelynek elemzése folyamatban van.
A közlemény szerint jelenleg nincs szó a Szlovákiából származó kereskedelmi villamosenergia-import korlátozásáról, az elosztott határkeresztező kapacitásokat továbbra is aukciók alapján használják.
A háttérben valós okok húzódnak meg
A feszültség hátterében az olajtranzit kérdése áll. A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát január végén orosz támadás érte, ami miatt a szállítás Szlovákia és Magyarország irányába is szünetel. Kijev szerint a károk helyreállítása folyamatban van, és a kiesés műszaki okokra vezethető vissza.
A szlovák és a magyar kormány viszont többször jelezte: álláspontjuk szerint a vezeték már alkalmas lenne az üzemelésre, és a késlekedés mögött politikai megfontolás is állhat.
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot, és korábban kilátásba helyezte ezt a lépést arra az esetre, ha nem indul újra az olajszállítás. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Budapest blokkolni fogja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciócsomagját, amíg nem áll helyre a kőolajtranzit Magyarország felé. Emellett felmerült az Ukrajnába irányuló áram- és földgázexport felfüggesztésének lehetősége is.
Provokációból nincsen hiány
A politikai retorika időközben tovább éleződött. Ahogy arról beszámoltunk, Jevhen Dikij egykori századparancsnok provokatív nyilatkozatban arról beszélt, hogy ha az Európai Uniónak nincsenek hatékony gazdasági vagy politikai eszközei Magyarországgal és Szlovákiával szemben, „akkor más nyelven kellene tárgyalni”. A volt parancsnok katonai erő alkalmazását is kilátásba helyezte, kijelentve, hogy a két ország együttvéve sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel. Bár hivatalos ukrán álláspontként ez nem értelmezhető, a kijelentés jól mutatja a konfliktus körüli indulatok erősödését.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy néhány nappal ezelőtt orosz területen megsérült egy olyan szivattyúállomás, amely kulcsszerepet játszik az orosz olaj Európába irányuló szállításában. Így a régiós energiabiztonsági kérdések nem csupán kétoldalú viták, hanem a háborús infrastruktúra-kockázatokkal is összefonódnak.
Az ukrán energiarendszer rövid távon stabilnak tűnik a szlovák vészhelyzeti áramellátás esetleges leállása ellenére, ugyanakkor az olaj- és villamosenergia-ügyek egyre inkább geopolitikai eszközzé válnak.