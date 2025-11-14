Milliárdos harc a Balti-tengerért: soha nem látott fejlesztést tervez a lengyel haditengerészet – Moszkva ettől tartott
Varsó heteken belül dönthet a lengyel haditengerészet stratégiai jelentőségű Orka-programjáról, miközben Európában egyre élesebb a verseny a zsíros védelmi beszerzésekért. A brit miniszterelnök, Keir Starmer pedig közvetlenül próbálja meggyőzni Lengyelországot, hogy a svéd Saab több milliárd eurós tengeralattjáró-ajánlatát válassza, méghozzá egy olyan csomagot, amellyel brit védelmi cégek is jól járnának.
A brit diplomácia teljes súlyával próbálja előretolni a svéd ajánlatot a lengyel Orka-programban, amely a haditengerészet egyik legnagyobb modernizációs projektje, és kulcsfontosságú a NATO keleti szárnyának megerősítésében az orosz feszültségek közepette. A Reuters értesülései szerint Keir Starmer és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök közösen írt alá egy támogatói levelet, amelyet a Saab október végén beadott végső ajánlata is tartalmazott.
A svéd csomag nem csak Stockholm számára lenne nagy fogás: a háttérben a brit Babcock is beszállna a gyártásba.
Erről ugyan a cég nem kívánt nyilatkozni, de források szerint egyértelműen számítanak a szerepére. A brit kormány viszont egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A Saab olyan nagyágyúkkal versenyez, mint a francia, német, olasz, spanyol és dél-koreai gyártók. Lengyelország heteken belül dönt, és a helyi sajtó szerint a német és a svéd ajánlat áll az élen.
A lengyel haditengerészet lenne a Balti-tenger új ura
A két miniszterelnök közös levele külön kiemeli, hogy a svéd rendszer erősítené a Balti-tenger biztonságát, ami Varsó számára geopolitikai szempontból elsődleges kérdés. A lépés ráadásul jelentős Oroszország számára is, amely egy ütőképes haditengerészettel találná szembe magát a legfontosabb kikötőinek az ajtaja előtt.
A háttérben mindeközben egy jól ismert európai jelenség zajlik: politikai versengés a megugró védelmi kiadásokért. A kontinens országai sorra emelik a katonai kiadásaikat az orosz fenyegetés miatt, és minden nagyobb tender köré kiterjedt diplomáciai mozgás épül.
A több milliárd eurós Orka-program egyszerre gazdasági üzlet, haditechnikai fejlesztés és geopolitikai erődemonstráció – és könnyen lehet, hogy Starmer személyes közbenjárása döntő súlyt nyom majd a latban.
A lengyelek nem várnak a tohonya EU-ra: a bukott elképzelést kukába dobták, falat húznak az oroszok ellen – nem osztanak másnak lapot
Varsó nem vár Brüsszel eleve hamvába holt kezdeményezésére. A lengyel drónfal a tervek szerint egy új, átfogó légvédelmi program része lenne, az első új képességek a tervek szerint már három hónap múlva működnének.