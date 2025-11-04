A lengyelek nem várnak a tohonya EU-ra: a bukott elképzelést kukába dobták, falat húznak az oroszok ellen – nem osztanak másnak lapot
Varsó néhány hónapon belül megkezdi egy lengyel drónfal kiépítését – nem várja meg az Európai Unió hasonló kezdeményezését – közölte az ország védelmi miniszterhelyettese.
Cezary Tomczyk elmondta, hogy a minisztérium még ebben a hónapban az ellenséges drónok felderítésére, zavarására és semlegesítésére szolgáló technológiák kiépítését célzó beruházásokat indít, amelyek egy átfogóbb légvédelmi program részét képezik. Azt nem árulta el, mekkora összegről van szó, de a cél, hogy a lengyel vállalatok szerezzék meg a szerződések legalább felét.
Drága rakéták az olcsó drónok ellen
Szeptemberben a NATO vadászgépeket vetett be, hogy mintegy 20 drónt lelőjenek, amelyek lengyel légtérbe hatoltak egy Ukrajna elleni orosz légi támadás során. Ez volt az első ilyen válaszlépés a 2022-es ukrán invázió kezdete óta. Az incidens rávilágított a lengyel védelem hiányosságaira, mivel
drága rakétákat kellett bevetniük olcsó, pilóta nélküli gépek ellen.
„Egyetértünk azzal, hogy erősíteni kell az egész Európai Unió légvédelmét, és nyitottak vagyunk külső javaslatok vagy megoldások megfontolására” – mondta Tomczyk a Bloombergnek adott interjúban. „De elsősorban a nemzeti projekteket helyezzük előtérbe.”
Elmondása szerint az EU „drónfala” a jövőben „kiegészítheti” a lengyel rendszert. „Ha bármilyen külső eszköz rendelkezésre áll, a lehető legteljesebb mértékben használni fogjuk őket” – tette hozzá.
Uniós pénzből épülne a lengyel drónfal
Tomczyk közölte, hogy a minisztérium az EU új SAFE védelmi hitelprogramját kívánja felhasználni a lengyel drónpajzs finanszírozására, de részleteket nem árult el. Lengyelország – mivel Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával is határos – kapta a legnagyobb kezdeti SAFE-keretet, amely lehetővé teszi, hogy 43,7 milliárd euró értékű forráshoz jusson.
A kormány célja, hogy az első új képességek már három hónapon belül működőképesek legyenek, és hogy a teljes drónellenes rendszer két éven belül elkészüljön.
A védelmi minisztérium júliusban bejelentette, hogy 200 millió zlotyt költ idén harci és kiképző drónok beszerzésére, és felgyorsította a fegyverek beszerzési eljárásait is.
„Ahogy az oroszok és az ukránok ma használják a pilóta nélküli fegyverrendszereket, az világosan mutatja, hogy képességeink megerősítése ezen a téren, minden hadszíntéren – a levegőben, a szárazföldön és a tengeren – prioritás kell, hogy legyen” – mondta Tomczyk.
Az európai drónfal létrehozása nem Brüsszel dolga lenne
Varsó nyilván nem véletlenül döntött úgy, hogy nem vár a lassú, széttagolt és tohonya EU-ra. A brüsszeli kezdeményezés az egységes uniós drónfalra ugyanis már a kezdet kezdetén megbukott. Ráadásul a balti államok, még a háborúban álló Ukrajnát is bevették volna a buliba – legalábbis a litván külügyminiszter szerint.
Ez nyílt kihívás lenne Moszkvának, amely egyébként az egész uniós drónfal ötletet nevetségesnek nevezte.
Az oroszoknak ebben teljesen igazuk van, az EU számos más, ennél sokkal fontosabb dologban sem egységes, Ursula von der Leyen tervéről is villámgyorsan kiderült, hogy semmi esély nincs a megvalósítására. A Reuters elemzője szerint ugyanis az EU egész egyszerűen nem a megfelelő fórum erre.
- Egyes tagállamok formálisan semlegesek – mint például Írország vagy Ausztria.
- Mások, mint például Spanyolország, úgy érzik, hogy nem kell túl sokat költeniük védelemre, mert messze vannak egy lehetséges frontvonaltól.
- Az Egyesült Királyság és Norvégia ezzel szemben két NATO-tag, nagy hadsereggel, amelyek természetes részét képezik bármely Oroszország elleni védelmi szövetségnek.