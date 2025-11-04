A lengyelek nem várnak a tohonya EU-ra: a bukott elképzelést kukába dobták, falat húznak az oroszok ellen – nem osztanak másnak lapot

Varsó néhány hónapon belül megkezdi egy lengyel drónfal kiépítését – nem várja meg az Európai Unió hasonló kezdeményezését – közölte az ország védelmi miniszterhelyettese.

Katonai főiskolások drónkiképzésen – Varsó nem vár az EU-ra, saját lengyel drónfal kiépítésébe kezd / Fotó: AFP

Cezary Tomczyk elmondta, hogy a minisztérium még ebben a hónapban az ellenséges drónok felderítésére, zavarására és semlegesítésére szolgáló technológiák kiépítését célzó beruházásokat indít, amelyek egy átfogóbb légvédelmi program részét képezik. Azt nem árulta el, mekkora összegről van szó, de a cél, hogy a lengyel vállalatok szerezzék meg a szerződések legalább felét.

Drága rakéták az olcsó drónok ellen

Szeptemberben a NATO vadászgépeket vetett be, hogy mintegy 20 drónt lelőjenek, amelyek lengyel légtérbe hatoltak egy Ukrajna elleni orosz légi támadás során. Ez volt az első ilyen válaszlépés a 2022-es ukrán invázió kezdete óta. Az incidens rávilágított a lengyel védelem hiányosságaira, mivel

drága rakétákat kellett bevetniük olcsó, pilóta nélküli gépek ellen.

„Egyetértünk azzal, hogy erősíteni kell az egész Európai Unió légvédelmét, és nyitottak vagyunk külső javaslatok vagy megoldások megfontolására” – mondta Tomczyk a Bloombergnek adott interjúban. „De elsősorban a nemzeti projekteket helyezzük előtérbe.”

Elmondása szerint az EU „drónfala” a jövőben „kiegészítheti” a lengyel rendszert. „Ha bármilyen külső eszköz rendelkezésre áll, a lehető legteljesebb mértékben használni fogjuk őket” – tette hozzá.

Uniós pénzből épülne a lengyel drónfal

Tomczyk közölte, hogy a minisztérium az EU új SAFE védelmi hitelprogramját kívánja felhasználni a lengyel drónpajzs finanszírozására, de részleteket nem árult el. Lengyelország – mivel Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával is határos – kapta a legnagyobb kezdeti SAFE-keretet, amely lehetővé teszi, hogy 43,7 milliárd euró értékű forráshoz jusson.

A kormány célja, hogy az első új képességek már három hónapon belül működőképesek legyenek, és hogy a teljes drónellenes rendszer két éven belül elkészüljön.

A védelmi minisztérium júliusban bejelentette, hogy 200 millió zlotyt költ idén harci és kiképző drónok beszerzésére, és felgyorsította a fegyverek beszerzési eljárásait is.