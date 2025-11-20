Deviza
Paks FC
Hajdú B István
Bognár György
Orbán Viktor
magyar foci

Van-e élet a halál után, Orbán Viktor ma este megfejti, nem találnák ki, kivel

A miniszterelnök szerint komoly és könnyed témák is előkerülnek majd, a magyar futball állapota biztosan fókuszba kerül. Orbán Viktor csütörtök este két ismert futballszeméllyel jelentkezik élőben: Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel.
VG
2025.11.20., 15:12

Orbán Viktor csütörtök estére igazi futballkülönlegességet ígér: a miniszterelnök élő Facebook-beszélgetést tart Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, a Paks vezetőedzőjével. A kormányfő szerint „nagy kérdésekre” is választ keres majd a trió – köztük a magyar foci aktuális állapotára.

Orbán Viktor budapesti békecsúcs
Orbán Viktor csütörtök este két ismert futballszeméllyel jelentkezik élőben: Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A nap folyamán már sejteni lehetett, hogy Orbán Viktor készül valamire: reggel bejelentette, hogy este nyolctól élőben jelentkezik a Facebookon két beszélgetőtárssal. Akkor azonban még csak annyi derült ki, hogy az egyikük a magyar sportmédia egyik legismertebb hangja, Hajdú B. István lesz.

Most viszont a miniszterelnök teljesen felfedte a lapjait: 

a másik vendég Bognár György, a Paks vezetőedzője, egykori válogatott futballista, aki 1986-ban Mexikóban világbajnokságon is szerepelt. 

A választás nem véletlen: a magyar labdarúgás egyik legkarakteresebb szereplője érkezik Orbán mellé, hogy megvitassák a válogatott és az NB I helyzetét, az elmúlt hetek teljesítményét és a jövő kilátásait.

Orbán Viktor páratlan futballshow-t ígér

A miniszterelnök a bejelentéshez szokatlanul könnyed, humoros szöveget mellékelt:

Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük.

A poszt alapján a hangulat garantáltan oldott lesz, de a futball iránti szenvedély és a közelmúlt feszültségei – válogatottmeccsek, sérülések, kritika és dicséret – biztosan terítékre kerülnek.

A 20 órakor kezdődő élő adás minden bizonnyal nagy nézettséget hoz majd, hiszen ritka, hogy a miniszterelnök két ilyen ikonikus futballszemélyiséggel álljon kamera elé. A magyar futball rajongói számára igazi csemege ígérkezik.

Megszólalt Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni drámai vereségéről: valakiknek ma "garantáltan jó napja lesz"

Magyarország sorozatban tizedszer maradt le a vébéről. Orbán Viktor szerint önsajnálatból nem lehet megélni, meló van. Fontos bejelentés következik órákon belül.

 

 

