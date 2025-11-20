Van-e élet a halál után, Orbán Viktor ma este megfejti, nem találnák ki, kivel
Orbán Viktor csütörtök estére igazi futballkülönlegességet ígér: a miniszterelnök élő Facebook-beszélgetést tart Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, a Paks vezetőedzőjével. A kormányfő szerint „nagy kérdésekre” is választ keres majd a trió – köztük a magyar foci aktuális állapotára.
A nap folyamán már sejteni lehetett, hogy Orbán Viktor készül valamire: reggel bejelentette, hogy este nyolctól élőben jelentkezik a Facebookon két beszélgetőtárssal. Akkor azonban még csak annyi derült ki, hogy az egyikük a magyar sportmédia egyik legismertebb hangja, Hajdú B. István lesz.
Most viszont a miniszterelnök teljesen felfedte a lapjait:
a másik vendég Bognár György, a Paks vezetőedzője, egykori válogatott futballista, aki 1986-ban Mexikóban világbajnokságon is szerepelt.
A választás nem véletlen: a magyar labdarúgás egyik legkarakteresebb szereplője érkezik Orbán mellé, hogy megvitassák a válogatott és az NB I helyzetét, az elmúlt hetek teljesítményét és a jövő kilátásait.
Orbán Viktor páratlan futballshow-t ígér
A miniszterelnök a bejelentéshez szokatlanul könnyed, humoros szöveget mellékelt:
Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük.
A poszt alapján a hangulat garantáltan oldott lesz, de a futball iránti szenvedély és a közelmúlt feszültségei – válogatottmeccsek, sérülések, kritika és dicséret – biztosan terítékre kerülnek.
A 20 órakor kezdődő élő adás minden bizonnyal nagy nézettséget hoz majd, hiszen ritka, hogy a miniszterelnök két ilyen ikonikus futballszemélyiséggel álljon kamera elé. A magyar futball rajongói számára igazi csemege ígérkezik.
Magyarország sorozatban tizedszer maradt le a vébéről. Orbán Viktor szerint önsajnálatból nem lehet megélni, meló van. Fontos bejelentés következik órákon belül.