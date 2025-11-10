Deviza
null
Orbán Ráhel
Egyesült Államok
Orbán Viktor

Orbán Viktor együtt hot dogozott Orbán Ráhellel Washingtonban

VG
2025.11.10., 10:45

„Magyarok Washingtonban” – ezzel a szöveggel osztottak meg friss videót Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor együtt hot dogozott Orbán Ráhellel Washingtonban
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. 

Az ezt követő sajtótájékoztatón több sikerről is beszámolt a miniszterelnök. Elmondta, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap. Továbbá több energetikai és gazdasági együttműködésről is megállapodtak. 

A sajtó korábban beszámolt arról, hogy Orbán Ráhel is elment a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett pénteki gálavacsorára. A miniszterelnök – augusztus óta az Egyesült Államokban élő – legidősebb lánya Orbán Viktor beszédét is meghallgatta. 

Tiborcz István, a BDPST Goup tulajdonosa a Financial Timesnak  adott interjújában elmondta, hogy ősztől – amikor a családja Amerikába költözik, hogy a felesége tanulhasson az Államokban – ingázik az Egyesült Államok és Magyarország között. Hozzátette, hogy döntésnek semmi köze a közelgő választáshoz.

A Tiborcz tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte csak ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott, majd a Gránit Bank megszerzésével a pénzpiacon is megjelent, később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral. 

2022-ben megvette a Waberer’s Internationalt is, amellyel a logisztikai szegmensbe is belépett. Tiborcz István felesége Orbán Ráhel, a BDPST Group kreatívigazgatója.

