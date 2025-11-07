Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A Fehér Házban zajló egyeztetésen gazdasági, védelmi és energiaügyi kérdésekről is tárgyalni fognak.

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trumppal a Fehér Házban / Fotó: AFP

A csütörtökön Washingtonba érkezett magyar delegációban több kormánytag is részt vesz, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A magyar-amerikai csúcstalálkozó fénypontja azonban a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök tárgyalása lesz a Fehér Házban. A történelmi látogatást mindkét fél kiemelten kezeli: az egyeztetés a legmagasabb szintű diplomáciai keretek között zajlik, és várhatóan közös nyilatkozattal zárul.

Orbán Viktor Washingtonig viszi a magyar érdekeket

A tárgyalások egyik fő témája a gazdasági és befektetési együttműködés. Az amerikai vállalatok már most is több mint százezer embernek adnak munkát Magyarországon, és új ipari, technológiai, valamint energetikai projektek bejelentése is napirenden lehet.

A védelmi együttműködés terén a figyelem az amerikai haditechnikai kapcsolatokra és a magyar honvédelmi fejlesztésekre irányul. Az energiafronton kulcskérdés lesz a magyar ellátásbiztonság, különös tekintettel az LNG-import és az alternatív energiaforrások bővítésére.

A budapesti békecsúcs, azaz Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges találkozója is kiemelt ügy, mivel ennek megszervezése biztosíthatja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.

Elemzők szerint a washingtoni csúcs túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon. A találkozó ugyanis fontos jelzés Európa felé is: az Egyesült Államok kész új alapokra helyezni viszonyát azokkal az országokkal, amelyek az igazságos gazdasági kapcsolatokat és a nyílt politikai együttműködést választják.