Deviza
EUR/HUF384.17 -0.5% USD/HUF331.79 -0.76% GBP/HUF436.87 -0.57% CHF/HUF412.54 -0.54% PLN/HUF90.57 -0.32% RON/HUF75.52 -0.54% CZK/HUF15.81 -0.39% EUR/HUF384.17 -0.5% USD/HUF331.79 -0.76% GBP/HUF436.87 -0.57% CHF/HUF412.54 -0.54% PLN/HUF90.57 -0.32% RON/HUF75.52 -0.54% CZK/HUF15.81 -0.39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27% BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A Fehér Házban zajló egyeztetésen gazdasági, védelmi és energiaügyi kérdésekről is tárgyalni fognak.

Hungarian PM Orbán Viktor meets US president Trump
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trumppal a Fehér Házban / Fotó: AFP

A csütörtökön Washingtonba érkezett magyar delegációban több kormánytag is részt vesz, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

A magyar-amerikai csúcstalálkozó fénypontja azonban a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök tárgyalása lesz a Fehér Házban. A történelmi látogatást mindkét fél kiemelten kezeli: az egyeztetés a legmagasabb szintű diplomáciai keretek között zajlik, és várhatóan közös nyilatkozattal zárul.

Orbán Viktor Washingtonig viszi a magyar érdekeket

A tárgyalások egyik fő témája a gazdasági és befektetési együttműködés. Az amerikai vállalatok már most is több mint százezer embernek adnak munkát Magyarországon, és új ipari, technológiai, valamint energetikai projektek bejelentése is napirenden lehet.

A védelmi együttműködés terén a figyelem az amerikai haditechnikai kapcsolatokra és a magyar honvédelmi fejlesztésekre irányul. Az energiafronton kulcskérdés lesz a magyar ellátásbiztonság, különös tekintettel az LNG-import és az alternatív energiaforrások bővítésére.

A budapesti békecsúcs, azaz Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges találkozója is kiemelt ügy, mivel ennek megszervezése biztosíthatja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.

Elemzők szerint a washingtoni csúcs túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon. A találkozó ugyanis fontos jelzés Európa felé is: az Egyesült Államok kész új alapokra helyezni viszonyát azokkal az országokkal, amelyek az igazságos gazdasági kapcsolatokat és a nyílt politikai együttműködést választják.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu