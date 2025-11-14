Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták
„Amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig rezsicsökkentés él” – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban.
Orbán Viktor szerint nincs vita a magyar-amerikai megállapodásról, amely szerint egy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.
A miniszterelnök szerint ez egy személyfüggő megállapodás, amely mögött két vezető személyes megállapodása van, „a bürokraták pedig leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége.”
Így reagált a kormányfő arra a fehér házi forrásokra hivatkozva megjelent hírre, hogy a szankciómentesség csupán egy évre szólna Magyarország esetében. Később ezt Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette.
Orbán Viktor azt is mondta, hogy ha Magyarország nem kapott volna szankciómentesség, akkor
november végén minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, a benzinára pedig elérné a 1000 forint / literes árat.
A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország orosz energiavásárlása az orosz export körülbelül 0,2 százalékát teszi ki, ezért szerinte a magyar importnak nincs gyakorlati jelentősége az Oroszország elleni fellépésben,
Szerinte a nyugat-európai cégek ennél sokkal nagyobb tételben vásárolnak, miközben nyilvánosan oroszellenes politikát hirdetnek. Orbán Viktor megjegyezte, hogy ezt Donald Trump amerikai elnök is így fogalmazta meg.
Azt is mondta, hogy olyan megállapodásokat szokott kötni a magyar gazdasággal kapcsolatban, amelyek önmagukban is megállnak. Ilyen az LNG-re vonatkozó megállapodás is. „Magyarország ma egy olyan ország, amely bár az oroszoktól veszi a földgáz és az olaj többségét, de kiegészítő jelleggel más források is elérhetőek” – fogalmazott.
Elmondta, hogy a kormány 5 éves megállapodást kötött amerikai LNG beszerzéséről, ez 2 milliárd köbmétert jelent.
Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”.
Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, hosszú távú szerződés keretében az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad – emelte ki.
Magyarország az Egyesült Államok Donald Trump vezette adminisztrációjától fog segítséget kérni, ha a forintot spekulatív támadás’ éri
– jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányfő megismételte, hogy szerinte négy-ötféle kölcsönös segítségnyújtási eszköz áll a kormányok és a jegybankok rendelkezésére piaci turbulenciák esetén, anélkül hogy konkretizálta volna, Magyarország melyeket használhatná.
„Ha megindul a roham a forint ellen, ha spekulatív támadás éri a magyar valutát – ami gyakran előfordul –, akkor ezek az eszközök aktiválódnak” – mondta Orbán.
Újságírói kérdésre azt is mondta, hogy az IMF-hitel esetével szemben ezeknek nincs olyan feltételrendszere, amely a magyar emberekre nézve hátrányos lenne.
Hangsúlyozta, hogy az IMF-hitelt korábban azért utasította el, mert az szerinte olyan belpolitikai előfeltételeket tartalmazott, amelyek a magyar lakosságnak súlyos terheket jelentettek volna, például a 13. havi juttatások eltörlését.
Arról is beszélt, hogy továbbra is zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése. „Egyetlen európai ország vagyunk, amely folyamatosan nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat az oroszok felé” – mondta Orbán Viktor.