Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták

„Amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig rezsicsökkentés él” – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor szerint nincs vita a magyar-amerikai megállapodásról, amely szerint egy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

A miniszterelnök szerint ez egy személyfüggő megállapodás, amely mögött két vezető személyes megállapodása van, „a bürokraták pedig leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége.”

Így reagált a kormányfő arra a fehér házi forrásokra hivatkozva megjelent hírre, hogy a szankciómentesség csupán egy évre szólna Magyarország esetében. Később ezt Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy ha Magyarország nem kapott volna szankciómentesség, akkor

november végén minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, a benzinára pedig elérné a 1000 forint / literes árat.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország orosz energiavásárlása az orosz export körülbelül 0,2 százalékát teszi ki, ezért szerinte a magyar importnak nincs gyakorlati jelentősége az Oroszország elleni fellépésben,

Szerinte a nyugat-európai cégek ennél sokkal nagyobb tételben vásárolnak, miközben nyilvánosan oroszellenes politikát hirdetnek. Orbán Viktor megjegyezte, hogy ezt Donald Trump amerikai elnök is így fogalmazta meg.

Azt is mondta, hogy olyan megállapodásokat szokott kötni a magyar gazdasággal kapcsolatban, amelyek önmagukban is megállnak. Ilyen az LNG-re vonatkozó megállapodás is. „Magyarország ma egy olyan ország, amely bár az oroszoktól veszi a földgáz és az olaj többségét, de kiegészítő jelleggel más források is elérhetőek” – fogalmazott.

Elmondta, hogy a kormány 5 éves megállapodást kötött amerikai LNG beszerzéséről, ez 2 milliárd köbmétert jelent.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”.