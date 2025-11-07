Orbán Viktor nem kertelt: a miniszterelnök elárulta, hogy mi lesz a legnagyobb feladat Washingtonban, „Magyarország ezt épp akadályozni próbálja"

Kulcsfontosságú nap előtt áll Orbán Viktor. A miniszterelnök nagy delegációval érkezett az Amerikai Egyesült Államokba, ahol Donald Trump elnökkel folytat kétoldalú találkozót. Számos aktuális kérdést megvitatnak a tervek szerint, többek között az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról és a békéről is beszélnek majd.

Fontos és hosszú nap vár Orbán Viktorra / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A Trumppal való találkozóról is beszélt péntek reggel, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott, ezúttal csütörtökön este rögzített interjújában Orbán Viktor, amelyben fontos részt szentelt a szomszédunkban zajló háborúnak is.

„Donald Trump a béke embere” – jelentette ki az interjúban a miniszterelnök, aki szerint az amerikai elnök keresztény ember, kedves ember és mindent megtesz a békéért. A miniszterelnök hozzátette, hogy Trumpnak már nyolc kisebb-nagyobb konfliktust sikerült lezárnia. Azonban a legnagyobb feladat, az orosz–ukrán háború lezárása még hátravan.

A kormányfő elmondta, hogy az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk, nem veszünk részt benne. Humanitárius segítséget nyújtunk az ukránoknak, de fegyvert nem küldünk és katonát sem küldünk Ukrajnába. A háború finanszírozását Európa részéről tévútnak tartja, ezért Magyarország nem is kíván részt venni benne.

Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja a háború finanszírozását

Egy friss elemzés szerint Ukrajnának 140 ezer milliárd forintnyi dollárra lenne szüksége a következő négy évben ahhoz, hogy folytatni tudja a háborút. Ez majdnem a duplája a teljes éves magyar GDP-nek. Ennek kapcsán Orbán elmondta, hogy két dolgon kell gondolkodni. Az egyik az, hogy megállítsuk a háborút. A másik kérdés, hogy utána mi lesz?

Jelen állás szerint Ukrajna nem tud külföldi pénzügyi segítség nélkül talpon maradni.

Orbán szerint Európa most még abban hisz, hogy meg tudja nyerni a háborút, térdre tudja kényszeríteni Oroszországot, és jóvátétel fizetésére kötelezni, és akkor Moszkva kifizeti a háború árát visszamenőlegesen, és kifizeti Ukrajna teljes helyreállítását. A miniszterelnök szerint ennek nincs realitása.