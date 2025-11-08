Az egész világ a Trump–Orbán-csúcstól hangos, még Európában is elismerik – „A magyar miniszterelnök győzelmet aratott”

Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi nyilvánosságban is nagy visszhangot kapott a pénteki amerikai–magyar megállapodás és a Trump–Orbán-csúcs.

Trump–Orbán-csúcs: az egész világ az amerikai–magyar megállapodásól hangos / Fotó: Kocsis Máté / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a két ország vezetője történelmi megállapodást kötött, amely új dimenzióba helyezi az eddig is szorosnak mondható partnerségüket. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy Washingtonban Magyarország erődemonstrációt tartott a világnak és legfőképpen kritikusainak.

A magyar kormány olyan időszakban ért el páratlan mentességet Amerikától, amikor lényegében mindenki más az amerikai szankciók hatásait nyögi. Ezt az eredményt pedig az Orbán Viktorral szemben egyébként kritikus média is elismeri.

Trump–Orbán-csúcs: az egész világ az amerikai–magyar megállapodásól hangos

Nagy győzelem ez a konzervatív magyar vezető számára – ezt írja tudósításában a legbefolyásosabb brüsszeli lap, a Politico. A cikkben kiemelik, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni érkezésének legfőbb prioritása az volt, hogy enyhítést kérjen az amerikai szankciók alól, amelyek megbéníthatják országát az orosz energiaforrásoknak való kitettsége miatt.

Orbán győzelmet aratott

– ezzel a megállapítással a címmel számolt be az eseményekről a világ talán legkiterjedtebb hírügynöksége, a Bloomberg.

Szívélyes Trump–Orbán-találkozó – az ugyancsak igazodási pontként számontartott Reuters ezt a minősítést emelte ki beszámolójában, amelyben Magyarország szankciók alóli felmentéséről írt.

Az ugyancsak patinás üzleti lap, a Financial Times azt hangsúlyozta, hogy Donald Trump azt követően mentesítette Magyarországot az Oroszország elleni olajszankciók alól, hogy találkozott Orbán Viktorral.

A magyar kormány iránti elfogultságával ugyancsak nehezen vádolható CNN úgy fogalmazott: „Orbán a világ konzervatívjainak egyik kedvence, ez a mentesség pedig megkímélte Magyarországot attól a gazdasági sokktól, amellyel azután szembesült, hogy a Trump-kormányzat a múlt hónapban szankciókat vetett ki két orosz olajipari óriáscégre.”

Említést érdemel, hogy miközben a magyar fél egyértelműen korlátlan időre szóló mentességet jelentett be, több sajtótermék egyéves időszakról beszél. Ez a részleges ellentmondás valószínűleg rövidesen feloldódik.