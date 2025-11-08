Az egész világ a Trump–Orbán-csúcstól hangos, még Európában is elismerik – „A magyar miniszterelnök győzelmet aratott”
Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi nyilvánosságban is nagy visszhangot kapott a pénteki amerikai–magyar megállapodás és a Trump–Orbán-csúcs.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a két ország vezetője történelmi megállapodást kötött, amely új dimenzióba helyezi az eddig is szorosnak mondható partnerségüket. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy Washingtonban Magyarország erődemonstrációt tartott a világnak és legfőképpen kritikusainak.
A magyar kormány olyan időszakban ért el páratlan mentességet Amerikától, amikor lényegében mindenki más az amerikai szankciók hatásait nyögi. Ezt az eredményt pedig az Orbán Viktorral szemben egyébként kritikus média is elismeri.
Nagy győzelem ez a konzervatív magyar vezető számára – ezt írja tudósításában a legbefolyásosabb brüsszeli lap, a Politico. A cikkben kiemelik, hogy a magyar miniszterelnök washingtoni érkezésének legfőbb prioritása az volt, hogy enyhítést kérjen az amerikai szankciók alól, amelyek megbéníthatják országát az orosz energiaforrásoknak való kitettsége miatt.
Orbán győzelmet aratott
– ezzel a megállapítással a címmel számolt be az eseményekről a világ talán legkiterjedtebb hírügynöksége, a Bloomberg.
Szívélyes Trump–Orbán-találkozó – az ugyancsak igazodási pontként számontartott Reuters ezt a minősítést emelte ki beszámolójában, amelyben Magyarország szankciók alóli felmentéséről írt.
Az ugyancsak patinás üzleti lap, a Financial Times azt hangsúlyozta, hogy Donald Trump azt követően mentesítette Magyarországot az Oroszország elleni olajszankciók alól, hogy találkozott Orbán Viktorral.
A magyar kormány iránti elfogultságával ugyancsak nehezen vádolható CNN úgy fogalmazott: „Orbán a világ konzervatívjainak egyik kedvence, ez a mentesség pedig megkímélte Magyarországot attól a gazdasági sokktól, amellyel azután szembesült, hogy a Trump-kormányzat a múlt hónapban szankciókat vetett ki két orosz olajipari óriáscégre.”
Említést érdemel, hogy miközben a magyar fél egyértelműen korlátlan időre szóló mentességet jelentett be, több sajtótermék egyéves időszakról beszél. Ez a részleges ellentmondás valószínűleg rövidesen feloldódik.
De nem csak az angolszász média tudósított a Trump–Orbán-csúcsról, az eseménnyel az orosz hírügynökségek is foglalkoztak. Az Interfax azt hangsúlyozta, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok szankciói alól, és ez az orosz Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat gázvezetékeken keresztül szállított termékekre vonatkozik. Mindkettőn jellemzően orosz energiahordozókat szállítanak.
A fejlemény értelemszerűen az ukrán médiában is téma volt. A Pravda azt emelte ki, hogy „Magyarország továbbra is vásárolhat olajat és gázt Oroszországtól”.
Trump–Orbán-csúcs: itt van a valós összeg, mennyibe kerül Magyarországnak az amerikai megállapodás – ez az igazság a 7000 milliárd forintról
Magyarország közép-európai SMR-központtá válhat a ma aláírt magyar–amerikai szándéknyilatkozat alapján – ez az egyik legfontosabb fejleménye a Trump–Orbán-csúcsnak. Hogy pontosan miben állapodott meg egymással a két ország vezetője, és mekkora értékben, arról az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége adott ki egy összefoglalót. A nyilvánosságban elterjedt egy 7000 milliárd forintról szóló összeg, azonban ez finoman szólva sem fedi a valóságot.