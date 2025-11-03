Ukrán hadiüzemekre, az őket ellátó gáz- és energiaipari létesítményekre, egy katonai repülőtér infrastruktúrájára, valamint egy katonai javítóbázisra mért csoportos csapást az éjjel az orosz hadsereg nagy hatótávolságú szárazföldi és légi indítású precíziós fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus aeroballisztikus rakétákkal, valamint drónokkal – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

Ukrán hadiüzemekre mért pusztító csapást az orosz hadsereg / Fotó: Jose Colon / AFP

A tárca szerint a támadás válasz volt az Ukrajna által Oroszország területén polgári célpontok ellen elkövetett „terrortámadásokra”, és elérte célját.

A minisztérium a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a Donyeck megyei Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből további orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be. Kupjanszknál a jelentés értelmében az utóbbiból kettő hiúsult meg, Pokrovszknál pedig tíz alkalommal próbálkoztak ukrán csoportok eredménytelenül kitörni a körülzárásból.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében csaknem másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, egy román gyártmányú APR–40-es sorozatvetőt, két 155 milliméteres vontatott tarackot, egy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 365 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

